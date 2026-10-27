https://1prime.ru/20261027/mali-874667937.html
СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом"
СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом" - 27.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом"
Руководство Мали рассчитывает ускорить проведение предварительных исследований по проекту строительства первой в стране атомной электростанции при участии... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:53+0300
2026-10-27T19:53+0300
2026-10-27T19:53+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Руководство Мали рассчитывает ускорить проведение предварительных исследований по проекту строительства первой в стране атомной электростанции при участии российской госкорпорации "Росатом", этот вопрос будет обсуждаться на полях предстоящего саммита Россия-Африка, пишет издание Sahel Tribune.
"Делегация рассчитывает ускорить технико-экономические исследования будущей АЭС с "Росатомом", - пишет издание.
Также делегация планирует обсудить сотрудничество в переработке цветных металлов.
Энергетические вопросы включены в программу форума, в рамках которого представители Мали примут участие в диалоге с представителями российских компаний "Газпром", "Новатэк" и "Росатом".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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мали, москва, росатом, газпром, новатэк
МАЛИ, МОСКВА, Росатом, Газпром, Новатэк
СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом"
Sahel Tribune: Мали хочет ускорить исследования по строительству АЭС с "Росатомом"
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Руководство Мали рассчитывает ускорить проведение предварительных исследований по проекту строительства первой в стране атомной электростанции при участии российской госкорпорации "Росатом", этот вопрос будет обсуждаться на полях предстоящего саммита Россия-Африка, пишет издание Sahel Tribune.
"Делегация рассчитывает ускорить технико-экономические исследования будущей АЭС с "Росатомом", - пишет издание.
Также делегация планирует обсудить сотрудничество в переработке цветных металлов.
Энергетические вопросы включены в программу форума, в рамках которого представители Мали примут участие в диалоге с представителями российских компаний "Газпром", "Новатэк" и "Росатом".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.