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СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом" - 27.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом"
СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом" - 27.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом"
Руководство Мали рассчитывает ускорить проведение предварительных исследований по проекту строительства первой в стране атомной электростанции при участии... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:53+0300
2026-10-27T19:53+0300
мали
москва
росатом
газпром
новатэк
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Руководство Мали рассчитывает ускорить проведение предварительных исследований по проекту строительства первой в стране атомной электростанции при участии российской госкорпорации "Росатом", этот вопрос будет обсуждаться на полях предстоящего саммита Россия-Африка, пишет издание Sahel Tribune. "Делегация рассчитывает ускорить технико-экономические исследования будущей АЭС с "Росатомом", - пишет издание. Также делегация планирует обсудить сотрудничество в переработке цветных металлов. Энергетические вопросы включены в программу форума, в рамках которого представители Мали примут участие в диалоге с представителями российских компаний "Газпром", "Новатэк" и "Росатом". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
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5
4.7
96
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40
192
40
мали, москва, росатом, газпром, новатэк
МАЛИ, МОСКВА, Росатом, Газпром, Новатэк
19:53 27.10.2026
 
СМИ: Мали рассчитывает ускорить исследования по проекту АЭС с "Росатомом"

Sahel Tribune: Мали хочет ускорить исследования по строительству АЭС с "Росатомом"

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Руководство Мали рассчитывает ускорить проведение предварительных исследований по проекту строительства первой в стране атомной электростанции при участии российской госкорпорации "Росатом", этот вопрос будет обсуждаться на полях предстоящего саммита Россия-Африка, пишет издание Sahel Tribune.
"Делегация рассчитывает ускорить технико-экономические исследования будущей АЭС с "Росатомом", - пишет издание.
Также делегация планирует обсудить сотрудничество в переработке цветных металлов.
Энергетические вопросы включены в программу форума, в рамках которого представители Мали примут участие в диалоге с представителями российских компаний "Газпром", "Новатэк" и "Росатом".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
МАЛИМОСКВАРосатомГазпромНоватэк
 
 
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