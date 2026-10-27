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Мантуров встретился с президентом Мозамбика

Мантуров встретился с президентом Мозамбика - 27.10.2026, ПРАЙМ

Мантуров встретился с президентом Мозамбика

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии форума "Россия - Африка" в Москве провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу, сообщила пресс-служба | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:16+0300

2026-10-27T10:16+0300

2026-10-27T10:16+0300

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денис мантуров

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии форума "Россия - Африка" в Москве провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу, сообщила пресс-служба правительства. "Денис Мантуров встретился в Москве с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу в преддверии форума "Россия - Африка", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны обсудили перспективы индустриального и промышленного сотрудничества между двумя странами. По итогам встречи в присутствии Мантурова и Шапу были подписаны соглашения в сфере правозащитной деятельности, социально-экономического и гуманитарного сотрудничества по линии АНО "Евразия" и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В российском кабмине отметили, что меморандум между уполномоченным по правам человека в РФ и представителем Мозамбика предусматривает обмен опытом и информацией в сфере защиты прав и свобод человека, правовое просвещение граждан, совместную работу с обращениями и обсуждение подходов к разрешению правозащитных вопросов. "Соглашение между АНО "Евразия" и представителем Мозамбика направлено на долгосрочное сотрудничество в области образования, науки, социального развития и молодежных обменов", - добавили там. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.

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россия, мозамбик, москва, африка, денис мантуров