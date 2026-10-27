https://1prime.ru/20261027/manturov-874634589.html
Мантуров встретился с президентом Мозамбика
Мантуров встретился с президентом Мозамбика - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров встретился с президентом Мозамбика
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии форума "Россия - Африка" в Москве провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу, сообщила пресс-служба | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:16+0300
2026-10-27T10:16+0300
2026-10-27T10:16+0300
россия
мозамбик
москва
африка
денис мантуров
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874634589.jpg?1793085412
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии форума "Россия - Африка" в Москве провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу, сообщила пресс-служба правительства.
"Денис Мантуров встретился в Москве с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу в преддверии форума "Россия - Африка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны обсудили перспективы индустриального и промышленного сотрудничества между двумя странами.
По итогам встречи в присутствии Мантурова и Шапу были подписаны соглашения в сфере правозащитной деятельности, социально-экономического и гуманитарного сотрудничества по линии АНО "Евразия" и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В российском кабмине отметили, что меморандум между уполномоченным по правам человека в РФ и представителем Мозамбика предусматривает обмен опытом и информацией в сфере защиты прав и свобод человека, правовое просвещение граждан, совместную работу с обращениями и обсуждение подходов к разрешению правозащитных вопросов.
"Соглашение между АНО "Евразия" и представителем Мозамбика направлено на долгосрочное сотрудничество в области образования, науки, социального развития и молодежных обменов", - добавили там.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
мозамбик
москва
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мозамбик, москва, африка, денис мантуров
РОССИЯ, МОЗАМБИК, МОСКВА, АФРИКА, Денис Мантуров
Мантуров встретился с президентом Мозамбика
Мантуров провел встречу с президентом Мозамбика Шапу в преддверии форума "Россия - Африка"
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии форума "Россия - Африка" в Москве провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу, сообщила пресс-служба правительства.
"Денис Мантуров встретился в Москве с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу в преддверии форума "Россия - Африка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны обсудили перспективы индустриального и промышленного сотрудничества между двумя странами.
По итогам встречи в присутствии Мантурова и Шапу были подписаны соглашения в сфере правозащитной деятельности, социально-экономического и гуманитарного сотрудничества по линии АНО "Евразия" и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В российском кабмине отметили, что меморандум между уполномоченным по правам человека в РФ и представителем Мозамбика предусматривает обмен опытом и информацией в сфере защиты прав и свобод человека, правовое просвещение граждан, совместную работу с обращениями и обсуждение подходов к разрешению правозащитных вопросов.
"Соглашение между АНО "Евразия" и представителем Мозамбика направлено на долгосрочное сотрудничество в области образования, науки, социального развития и молодежных обменов", - добавили там.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября.