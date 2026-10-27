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Маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году

Маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году - 27.10.2026, ПРАЙМ

Маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году

Материнский капитал в России на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году при условии, что семья не получала его на первенца, сообщил РИА Новости... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T03:51+0300

2026-10-27T03:51+0300

2026-10-27T03:51+0300

бизнес

общество

россия

сергей чирков

антон котяков

социальный фонд

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Материнский капитал в России на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году при условии, что семья не получала его на первенца, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Выплаты на первого ребенка составят 778,5 тысячи рублей, на второго, если на первенца маткапитал не был получен, - 1,028 миллиона (рублей - ред.)", - сказал Чирков. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что средствами материнского капитала в 2027 году, согласно расчетам, воспользуются более 1,8 миллиона россиян, на это предусмотрено почти 545 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, сергей чирков, антон котяков, социальный фонд