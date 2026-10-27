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Маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году
Маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году - 27.10.2026, ПРАЙМ
Маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году
Материнский капитал в России на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году при условии, что семья не получала его на первенца, сообщил РИА Новости... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T03:51+0300
2026-10-27T03:51+0300
2026-10-27T03:51+0300
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сергей чирков
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социальный фонд
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Материнский капитал в России на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году при условии, что семья не получала его на первенца, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Выплаты на первого ребенка составят 778,5 тысячи рублей, на второго, если на первенца маткапитал не был получен, - 1,028 миллиона (рублей - ред.)", - сказал Чирков.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что средствами материнского капитала в 2027 году, согласно расчетам, воспользуются более 1,8 миллиона россиян, на это предусмотрено почти 545 миллиардов рублей.
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бизнес, общество , россия, сергей чирков, антон котяков, социальный фонд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Сергей Чирков, Антон Котяков, Социальный фонд
Маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году
Чирков: материнский капитал на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Материнский капитал в России на второго ребенка превысит миллион рублей в 2027 году при условии, что семья не получала его на первенца, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Выплаты на первого ребенка составят 778,5 тысячи рублей, на второго, если на первенца маткапитал не был получен, - 1,028 миллиона (рублей - ред.)", - сказал Чирков.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что средствами материнского капитала в 2027 году, согласно расчетам, воспользуются более 1,8 миллиона россиян, на это предусмотрено почти 545 миллиардов рублей.