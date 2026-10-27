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МЭР обсуждает обнуление туристического налога для новых объектов

МЭР обсуждает обнуление туристического налога для новых объектов - 27.10.2026, ПРАЙМ

МЭР обсуждает обнуление туристического налога для новых объектов

Минэкономразвития России обсуждает обнуление туристического налога для объектов только вводимых в эксплуатацию, сообщил директор департамента реализации... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:59+0300

2026-10-27T16:59+0300

2026-10-27T16:59+0300

бизнес

россия

совет федерации

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России обсуждает обнуление туристического налога для объектов только вводимых в эксплуатацию, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша. "В качестве предложения у нас на площадке правительства мы обсуждаем варианты с возможным обнулением налога, например, для новых объектов, которые либо вводятся в эксплуатацию, либо реконструируются", - сказал Груша в рамках круглого стола в Совете Федерации по теме турналога. По его словам, это необходимо, чтобы финансовая модель данных инвестиционных проектов позволяла на период окупаемости работать и выходить на точку безубыточности. "Предлагаем рассмотреть возможность, и сейчас обсуждаем с коллегами вариант предоставления такой инвестиционной налоговой льготы", - добавил он. Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующим ростом до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, совет федерации