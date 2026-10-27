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Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД
Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ
Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД
Контакты России и Европы носят несистемный характер, на встречах европейцы следуют публичной риторике, требуя от Москвы капитуляции, заявил в интервью РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T09:46+0300
2026-10-27T09:46+0300
россия
европа
украина
александр грушко
мид
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СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Контакты России и Европы носят несистемный характер, на встречах европейцы следуют публичной риторике, требуя от Москвы капитуляции, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: "Россия должна". Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования", - сказал Грушко. Европейцы говорят, что если будет найдена формула мира по Украине на российских условиях, то это будет капитуляция Западной Европы, поделился замминистра. "Почему это будет капитуляция Западной Европы - совершенно непонятно, но они не могут ее допустить", - отметил он.
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5
4.7
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россия, европа, украина, александр грушко, мид
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Александр Грушко, МИД
09:46 27.10.2026
 
Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД

Грушко: контакты России и Европы носят несистемный характер

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СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Контакты России и Европы носят несистемный характер, на встречах европейцы следуют публичной риторике, требуя от Москвы капитуляции, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: "Россия должна". Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования", - сказал Грушко.
Европейцы говорят, что если будет найдена формула мира по Украине на российских условиях, то это будет капитуляция Западной Европы, поделился замминистра.
"Почему это будет капитуляция Западной Европы - совершенно непонятно, но они не могут ее допустить", - отметил он.
 
РОССИЯЕВРОПАУКРАИНААлександр ГрушкоМИД
 
 
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