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Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД

Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ

Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД

Контакты России и Европы носят несистемный характер, на встречах европейцы следуют публичной риторике, требуя от Москвы капитуляции, заявил в интервью РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T09:46+0300

2026-10-27T09:46+0300

2026-10-27T09:46+0300

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СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Контакты России и Европы носят несистемный характер, на встречах европейцы следуют публичной риторике, требуя от Москвы капитуляции, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: "Россия должна". Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования", - сказал Грушко. Европейцы говорят, что если будет найдена формула мира по Украине на российских условиях, то это будет капитуляция Западной Европы, поделился замминистра. "Почему это будет капитуляция Западной Европы - совершенно непонятно, но они не могут ее допустить", - отметил он.

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россия, европа, украина, александр грушко, мид