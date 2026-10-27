https://1prime.ru/20261027/mid-874633268.html
Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД
Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ
Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД
Контакты России и Европы носят несистемный характер, на встречах европейцы следуют публичной риторике, требуя от Москвы капитуляции, заявил в интервью РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T09:46+0300
2026-10-27T09:46+0300
2026-10-27T09:46+0300
россия
европа
украина
александр грушко
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874633268.jpg?1793083604
СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Контакты России и Европы носят несистемный характер, на встречах европейцы следуют публичной риторике, требуя от Москвы капитуляции, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: "Россия должна". Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования", - сказал Грушко. Европейцы говорят, что если будет найдена формула мира по Украине на российских условиях, то это будет капитуляция Западной Европы, поделился замминистра. "Почему это будет капитуляция Западной Европы - совершенно непонятно, но они не могут ее допустить", - отметил он.
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, украина, александр грушко, мид
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Александр Грушко, МИД
Контакты России и Европы носят несистемный характер, заявили в МИД
Грушко: контакты России и Европы носят несистемный характер
СТАМБУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Контакты России и Европы носят несистемный характер, на встречах европейцы следуют публичной риторике, требуя от Москвы капитуляции, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: "Россия должна". Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования", - сказал Грушко.
Европейцы говорят, что если будет найдена формула мира по Украине на российских условиях, то это будет капитуляция Западной Европы, поделился замминистра.
"Почему это будет капитуляция Западной Европы - совершенно непонятно, но они не могут ее допустить", - отметил он.