https://1prime.ru/20261027/mihelson-874662127.html
Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа
Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа между странами, входящими в Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:48+0300
2026-10-27T17:48+0300
2026-10-27T17:48+0300
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леонид михельсон
фсэг
новатэк
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа между странами, входящими в Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Хорошо то, что они это говорят", - ответил он журналистам на вопрос о том, как он оценивает перспективы своповых поставок газа между странами ФСЭГ.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, алжир, боливия, египет, леонид михельсон, фсэг, новатэк
Газ, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, ЕГИПЕТ, Леонид Михельсон, ФСЭГ, Новатэк
Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа
Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа между странами ФСЭГ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа между странами, входящими в Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Хорошо то, что они это говорят", - ответил он журналистам на вопрос о том, как он оценивает перспективы своповых поставок газа между странами ФСЭГ.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.