https://1prime.ru/20261027/mihelson-874662127.html

Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа

Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа - 27.10.2026, ПРАЙМ

Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа между странами, входящими в Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:48+0300

2026-10-27T17:48+0300

2026-10-27T17:48+0300

газ

алжир

боливия

египет

леонид михельсон

фсэг

новатэк

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон считает позитивным обсуждение вопроса своповых поставок газа между странами, входящими в Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Хорошо то, что они это говорят", - ответил он журналистам на вопрос о том, как он оценивает перспективы своповых поставок газа между странами ФСЭГ. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

алжир

боливия

египет

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газ, алжир, боливия, египет, леонид михельсон, фсэг, новатэк