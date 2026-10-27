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Миллер и Бовард обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Миллер и Бовард обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере - 27.10.2026, ПРАЙМ
Миллер и Бовард обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард на полях саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:53+0300
2026-10-27T18:53+0300
2026-10-27T18:53+0300
газ
иран
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард на полях саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере, сообщила компания. На полях ФСЭГ состоялась рабочая встреча Миллера с Бовардом, а также генеральным директором Национальной иранской газовой компании (NIGC) Саидом Таваколи. "Стороны обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.
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газ, иран, алексей миллер, газпром
Газ, ИРАН, Алексей Миллер, Газпром
Миллер и Бовард обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Алексей Миллер и Хамид Бовард обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере