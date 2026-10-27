https://1prime.ru/20261027/minenergo-874633829.html
В Белоруссии рассказали о соглашении с "Росатомом" о третьем блоке АЭС
В Белоруссии рассказали о соглашении с "Росатомом" о третьем блоке АЭС - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии рассказали о соглашении с "Росатомом" о третьем блоке АЭС
Соглашение между Белоруссией и российской госкорпорацией "Росатомом" о сооружении третьего блока АЭС находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T09:58+0300
2026-10-27T09:58+0300
2026-10-27T10:01+0300
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МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Соглашение между Белоруссией и российской госкорпорацией "Росатомом" о сооружении третьего блока АЭС находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам министр энергетики республики Денис Мороз. "Необходимо подготовить документ - генеральное рамочное соглашение (между Белоруссией и "Росатомом" - ред.). Сейчас этот документ в высокой степени готовности. Уверен, что в ближайшее время мы будем объявлять о готовности к его подписанию", - сказал Мороз. По его словам, министерство энергетики Белоруссии находится в тесном контакте с "Росатомом", который проявляет интерес к сооружению третьего блока АЭС в Белоруссии.
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газ, россия, белоруссия, росатом
Газ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Росатом
В Белоруссии рассказали о соглашении с "Росатомом" о третьем блоке АЭС
Мороз: соглашение Белоруссии и "Росатома" о третьем блоке АЭС почти готово
МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Соглашение между Белоруссией и российской госкорпорацией "Росатомом" о сооружении третьего блока АЭС находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам министр энергетики республики Денис Мороз.
"Необходимо подготовить документ - генеральное рамочное соглашение (между Белоруссией и "Росатомом" - ред.). Сейчас этот документ в высокой степени готовности. Уверен, что в ближайшее время мы будем объявлять о готовности к его подписанию", - сказал Мороз.
По его словам, министерство энергетики Белоруссии находится в тесном контакте с "Росатомом", который проявляет интерес к сооружению третьего блока АЭС в Белоруссии.