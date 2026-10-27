https://1prime.ru/20261027/minenergo-874633829.html

В Белоруссии рассказали о соглашении с "Росатомом" о третьем блоке АЭС

В Белоруссии рассказали о соглашении с "Росатомом" о третьем блоке АЭС - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии рассказали о соглашении с "Росатомом" о третьем блоке АЭС

Соглашение между Белоруссией и российской госкорпорацией "Росатомом" о сооружении третьего блока АЭС находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T09:58+0300

2026-10-27T09:58+0300

2026-10-27T10:01+0300

газ

россия

белоруссия

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874633829.jpg?1793084472

МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Соглашение между Белоруссией и российской госкорпорацией "Росатомом" о сооружении третьего блока АЭС находится в высокой степени готовности, сообщил журналистам министр энергетики республики Денис Мороз. "Необходимо подготовить документ - генеральное рамочное соглашение (между Белоруссией и "Росатомом" - ред.). Сейчас этот документ в высокой степени готовности. Уверен, что в ближайшее время мы будем объявлять о готовности к его подписанию", - сказал Мороз. По его словам, министерство энергетики Белоруссии находится в тесном контакте с "Росатомом", который проявляет интерес к сооружению третьего блока АЭС в Белоруссии.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, белоруссия, росатом