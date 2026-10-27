https://1prime.ru/20261027/minenergo-874666832.html

Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии

Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии

Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, он заработает в 2027 году, сообщило Минэнерго РФ. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:30+0300

2026-10-27T19:30+0300

2026-10-27T19:30+0300

россия

белоруссия

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, он заработает в 2027 году, сообщило Минэнерго РФ. "Министерства энергетики России и Белоруссии заключили соглашение, регламентирующее функционирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства... Общий рынок заработает в 2027 году", - говорится в сообщении.

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