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Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии
Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии
Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, он заработает в 2027 году, сообщило Минэнерго РФ. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:30+0300
2026-10-27T19:30+0300
2026-10-27T19:30+0300
россия
белоруссия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, он заработает в 2027 году, сообщило Минэнерго РФ. "Министерства энергетики России и Белоруссии заключили соглашение, регламентирующее функционирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства... Общий рынок заработает в 2027 году", - говорится в сообщении.
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Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии
Минэнерго: объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает в 2027 году