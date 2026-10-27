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В Минэнерго США допустили увеличение числа танкеров с российским топливом

В Минэнерго США допустили увеличение числа танкеров с российским топливом - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Минэнерго США допустили увеличение числа танкеров с российским топливом

Глава минэнерго США Крис Райт не исключил, что число танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в США, может увеличиться. | 27.10.2026, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт не исключил, что число танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в США, может увеличиться. Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первый танкер с российским дизельным топливом должен направиться в США. "Вполне возможно", - сказал Райт каналу CNBC, отвечая на вопрос о том, могут ли за первым танкером с российским дизельным топливом последовать другие. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

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россия, сша, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи, cnbc, нпз