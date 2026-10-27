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Алиханов рассказал о планах по продвижению российских товаров за рубежом - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о планах по продвижению российских товаров за рубежом
Алиханов рассказал о планах по продвижению российских товаров за рубежом - 27.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о планах по продвижению российских товаров за рубежом
Минпромторг РФ рассматривает географию присутствия российских маркетплейсов в качестве возможности продвигать российские товары за рубежом, рассказал глава... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:56+0300
2026-10-27T11:01+0300
россия
бизнес
китай
эфиопия
монголия
антон алиханов
минпромторг
ozon
wildberries
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает географию присутствия российских маркетплейсов в качестве возможности продвигать российские товары за рубежом, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Алиханов выступил на пленарном заседание четвертого Международного конгресса "Русский инженер". "В качестве инфраструктуры продвижения за рубежом мы рассматриваем и географию присутствия маркетплейсов Ozon, Wildberries и Яндекс", - сказал он. Алиханов отметил, что маркетплейсы выступают не просто в роли виртуальных цифровых витрин, а обеспечивают бесшовный экспорт российских товаров, объединяя логистику, склады, платежи, маркетинг и сервис. По его словам, площадки уже представлены в 14 иностранных государствах, в числе которых страны ЕАЭС и СНГ, а также Китай, Эфиопия, Монголия, ОАЭ и Турция.
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россия, бизнес, китай, эфиопия, монголия, антон алиханов, минпромторг, ozon, wildberries
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, ЭФИОПИЯ, МОНГОЛИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Ozon, Wildberries
10:56 27.10.2026 (обновлено: 11:01 27.10.2026)
 
Алиханов рассказал о планах по продвижению российских товаров за рубежом

Алиханов: Россия планирует продвигать свои товары за рубежом с помощью маркетплейсов

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает географию присутствия российских маркетплейсов в качестве возможности продвигать российские товары за рубежом, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Алиханов выступил на пленарном заседание четвертого Международного конгресса "Русский инженер".
"В качестве инфраструктуры продвижения за рубежом мы рассматриваем и географию присутствия маркетплейсов Ozon, Wildberries и Яндекс", - сказал он.
Алиханов отметил, что маркетплейсы выступают не просто в роли виртуальных цифровых витрин, а обеспечивают бесшовный экспорт российских товаров, объединяя логистику, склады, платежи, маркетинг и сервис.
По его словам, площадки уже представлены в 14 иностранных государствах, в числе которых страны ЕАЭС и СНГ, а также Китай, Эфиопия, Монголия, ОАЭ и Турция.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙЭФИОПИЯМОНГОЛИЯАнтон АлихановМинпромторгOzonWildberries
 
 
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