https://1prime.ru/20261027/minpromtorg-874636677.html

Алиханов рассказал о планах по продвижению российских товаров за рубежом

Алиханов рассказал о планах по продвижению российских товаров за рубежом - 27.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о планах по продвижению российских товаров за рубежом

Минпромторг РФ рассматривает географию присутствия российских маркетплейсов в качестве возможности продвигать российские товары за рубежом, рассказал глава... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:56+0300

2026-10-27T10:56+0300

2026-10-27T11:01+0300

россия

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монголия

антон алиханов

минпромторг

ozon

wildberries

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает географию присутствия российских маркетплейсов в качестве возможности продвигать российские товары за рубежом, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Алиханов выступил на пленарном заседание четвертого Международного конгресса "Русский инженер". "В качестве инфраструктуры продвижения за рубежом мы рассматриваем и географию присутствия маркетплейсов Ozon, Wildberries и Яндекс", - сказал он. Алиханов отметил, что маркетплейсы выступают не просто в роли виртуальных цифровых витрин, а обеспечивают бесшовный экспорт российских товаров, объединяя логистику, склады, платежи, маркетинг и сервис. По его словам, площадки уже представлены в 14 иностранных государствах, в числе которых страны ЕАЭС и СНГ, а также Китай, Эфиопия, Монголия, ОАЭ и Турция.

китай

эфиопия

монголия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, эфиопия, монголия, антон алиханов, минпромторг, ozon, wildberries