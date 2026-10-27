https://1prime.ru/20261027/mintrans-874670004.html

Минтранс рассказал о ходе строительства ж/д линии Решт — Астара в Иране

Минтранс рассказал о ходе строительства ж/д линии Решт — Астара в Иране - 27.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс рассказал о ходе строительства ж/д линии Решт — Астара в Иране

Проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в Иране продолжается, есть положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:02+0300

2026-10-27T21:02+0300

2026-10-27T21:02+0300

бизнес

россия

иран

персидский залив

санкт-петербург

владимир путин

масуд пезешкиан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874670004.jpg?1793124145

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в Иране продолжается, есть положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая освобождение проекта от налогов и сборов в Иране и выкуп земельных участков, сообщил Минтранс России. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Решт -Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. "Дмитрий Ядров (министр транспорта РФ - ред.) принял участие во встрече президентов России и Ирана в Кремле… В рамках форума "Россия - Африка" лидеры двух стран, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, обсудили вопросы сотрудничества. В транспортной сфере продолжается проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара на территории Ирана", - говорится в сообщении Минтранса. Это, отмечает министерство, ключевая часть сквозного железнодорожного маршрута в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Линия соединит железные дороги России и Ирана, обеспечив "бесшовную" транспортировку грузов до портов Персидского залива и далее в страны Южной Азии. "У проекта положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая освобождение проекта от налогов и сборов в Иране, выкуп земельных участков. В 2026 году также выросли перевозки ж/д и морским транспортом между нашими странами, поэтому у этой и других линий есть значительный потенциал для развития", - добавляет Минтранс. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.

иран

персидский залив

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, иран, персидский залив, санкт-петербург, владимир путин, масуд пезешкиан