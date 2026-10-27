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Минтранс рассказал о ходе строительства ж/д линии Решт — Астара в Иране - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс рассказал о ходе строительства ж/д линии Решт — Астара в Иране
Минтранс рассказал о ходе строительства ж/д линии Решт — Астара в Иране - 27.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о ходе строительства ж/д линии Решт — Астара в Иране
Проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в Иране продолжается, есть положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:02+0300
2026-10-27T21:02+0300
бизнес
россия
иран
персидский залив
санкт-петербург
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в Иране продолжается, есть положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая освобождение проекта от налогов и сборов в Иране и выкуп земельных участков, сообщил Минтранс России. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Решт -Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. "Дмитрий Ядров (министр транспорта РФ - ред.) принял участие во встрече президентов России и Ирана в Кремле… В рамках форума "Россия - Африка" лидеры двух стран, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, обсудили вопросы сотрудничества. В транспортной сфере продолжается проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара на территории Ирана", - говорится в сообщении Минтранса. Это, отмечает министерство, ключевая часть сквозного железнодорожного маршрута в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Линия соединит железные дороги России и Ирана, обеспечив "бесшовную" транспортировку грузов до портов Персидского залива и далее в страны Южной Азии. "У проекта положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая освобождение проекта от налогов и сборов в Иране, выкуп земельных участков. В 2026 году также выросли перевозки ж/д и морским транспортом между нашими странами, поэтому у этой и других линий есть значительный потенциал для развития", - добавляет Минтранс. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
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бизнес, россия, иран, персидский залив, санкт-петербург, владимир путин, масуд пезешкиан
Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
21:02 27.10.2026
 
Минтранс рассказал о ходе строительства ж/д линии Решт — Астара в Иране

Минтранс: строительство ж/д линии Решт — Астара в Иране продолжается

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в Иране продолжается, есть положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая освобождение проекта от налогов и сборов в Иране и выкуп земельных участков, сообщил Минтранс России.
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Решт -Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
"Дмитрий Ядров (министр транспорта РФ - ред.) принял участие во встрече президентов России и Ирана в Кремле… В рамках форума "Россия - Африка" лидеры двух стран, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, обсудили вопросы сотрудничества. В транспортной сфере продолжается проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара на территории Ирана", - говорится в сообщении Минтранса.
Это, отмечает министерство, ключевая часть сквозного железнодорожного маршрута в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Линия соединит железные дороги России и Ирана, обеспечив "бесшовную" транспортировку грузов до портов Персидского залива и далее в страны Южной Азии.
"У проекта положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая освобождение проекта от налогов и сборов в Иране, выкуп земельных участков. В 2026 году также выросли перевозки ж/д и морским транспортом между нашими странами, поэтому у этой и других линий есть значительный потенциал для развития", - добавляет Минтранс.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
 
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