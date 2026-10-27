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"Ъ": Минцифры готовит реформу регулирования виртуальных операторов связи

"Ъ": Минцифры готовит реформу регулирования виртуальных операторов связи - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Ъ": Минцифры готовит реформу регулирования виртуальных операторов связи

Минцифры РФ прорабатывает реформу регулирования работы виртуальных операторов, то есть тех, которые не имеют своих базовых станций, в частности, планируется... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:53+0300

2026-10-27T10:53+0300

2026-10-27T10:55+0300

технологии

максут шадаев

минцифры

yota

мегафон

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ прорабатывает реформу регулирования работы виртуальных операторов, то есть тех, которые не имеют своих базовых станций, в частности, планируется ввести минимальный тариф на связь и запретить использование сети более чем одного хост-оператора, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на телеком-рынке. О проблеме конкуренции базовых операторов мобильной связи и виртуальных, которые зачастую являются проектами крупнейших банков и предлагают услуги по заниженным ценами или вовсе бесплатно, шла речь на прошедшем в начале октября форуме "Цифровые решения". Глава Минцифры Максут Шадаев тогда отмечал, что с точки зрения развития сетей, инвестиций в инфраструктуру в долгосрочной перспективе экспансия виртуальных операторов является "болевой точкой". "В ходе реформы связи виртуальным операторам (Mobile Virtual Network Operator - MVNO, работают на инфраструктуре и частотах опорных операторов)… планируется ввести минимальный тариф на связь, запреты на работу с критической информационной инфраструктурой (КИИ) и использование сети более чем одного хост-оператора", - говорится в материале. По данным источников издания, обсуждается минимальный размер тарифа для абонентов в 250 рублей. Также для виртуальных операторов предлагается ввести повышенную до 4% ставку отчислений в резерв универсального обслуживания. Это фонд, из которого финансируются универсальные услуги связи, функционирование базы данных перенесенных абонентских номеров, строительство оптоволоконных линий и разработка перспективных технологий. Ставка отчислений в него для операторов составляет 2% от доходов, полученных от оказания услуг связи. В Минцифры изданию прокомментировали, что конкретные механизмы по изменению законодательства в деятельности MVNO еще прорабатываются, отметив, что переход абонентов к виртуальным операторам может влиять на доходы опорных операторов и их возможности инвестировать в развитие сетей. По данным TelecomDaily, абонентская база MVNO в России за 2025 год выросла на 51%, составив на конец года более 25,5 миллиона сим-карт. Крупнейшие игроки этого рынка - Yota (принадлежит "Мегафону"), "Сбермобайл" и "Т-Мобайл".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, максут шадаев, минцифры, yota, мегафон