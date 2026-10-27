https://1prime.ru/20261027/mishustin-874653886.html

Мишустин рассказал о ресурсах для достижения технологического лидерства

Мишустин рассказал о ресурсах для достижения технологического лидерства - 27.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о ресурсах для достижения технологического лидерства

Россия обладает достаточными ресурсами для достижения технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях экономики, заявил премьер-министр... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:30+0300

2026-10-27T15:30+0300

2026-10-27T15:30+0300

россия

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия обладает достаточными ресурсами для достижения технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии "Реализация национальных проектов техлидерства". "У нас есть достаточный потенциал, все ресурсы, чтобы выполнить поставленную президентом задачу по достижению технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях нашей экономики", - сказал он. Мишустин добавил, что развитие промышленности является важнейшей задачей - эта сфера вносит комплексный вклад в рост экономики, непосредственно влияет на жизнь граждан. "Последовательно мы движемся вперед по основным направлениям. Прежде всего речь идет о модернизации и наращивании производственных мощностей, создании собственных прорывных технологий и активном освоении выпуска широкого перечня наукоемкой продукции, аналогов которой у нас раньше не было. Это позволяет повышать независимость России в критически значимых областях", - заключил премьер-министр.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, михаил мишустин