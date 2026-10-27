https://1prime.ru/20261027/mishustin-874653886.html
Мишустин рассказал о ресурсах для достижения технологического лидерства
Мишустин рассказал о ресурсах для достижения технологического лидерства - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о ресурсах для достижения технологического лидерства
Россия обладает достаточными ресурсами для достижения технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях экономики, заявил премьер-министр... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:30+0300
2026-10-27T15:30+0300
2026-10-27T15:30+0300
россия
финансы
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874653886.jpg?1793104249
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия обладает достаточными ресурсами для достижения технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии "Реализация национальных проектов техлидерства".
"У нас есть достаточный потенциал, все ресурсы, чтобы выполнить поставленную президентом задачу по достижению технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях нашей экономики", - сказал он.
Мишустин добавил, что развитие промышленности является важнейшей задачей - эта сфера вносит комплексный вклад в рост экономики, непосредственно влияет на жизнь граждан.
"Последовательно мы движемся вперед по основным направлениям. Прежде всего речь идет о модернизации и наращивании производственных мощностей, создании собственных прорывных технологий и активном освоении выпуска широкого перечня наукоемкой продукции, аналогов которой у нас раньше не было. Это позволяет повышать независимость России в критически значимых областях", - заключил премьер-министр.
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россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о ресурсах для достижения технологического лидерства
Мишустин: Россия обладает достаточными ресурсами для достижения технологического лидерства
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия обладает достаточными ресурсами для достижения технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии "Реализация национальных проектов техлидерства".
"У нас есть достаточный потенциал, все ресурсы, чтобы выполнить поставленную президентом задачу по достижению технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях нашей экономики", - сказал он.
Мишустин добавил, что развитие промышленности является важнейшей задачей - эта сфера вносит комплексный вклад в рост экономики, непосредственно влияет на жизнь граждан.
"Последовательно мы движемся вперед по основным направлениям. Прежде всего речь идет о модернизации и наращивании производственных мощностей, создании собственных прорывных технологий и активном освоении выпуска широкого перечня наукоемкой продукции, аналогов которой у нас раньше не было. Это позволяет повышать независимость России в критически значимых областях", - заключил премьер-министр.