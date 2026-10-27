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Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников

Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников - 27.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников

Количество комплектующих изделий для беспилотников в российском реестре за девять месяцев 2026 года выросло почти на 80%, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:30+0300

2026-10-27T17:30+0300

2026-10-27T17:30+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Количество комплектующих изделий для беспилотников в российском реестре за девять месяцев 2026 года выросло почти на 80%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Российский реестр разработчиков и производителей беспилотных авиасистем (БАС) включает информацию о компаниях и их продукции. В реестр включаются только российские компании, чья локализация подтверждена Минпромторгом РФ, получающие не менее 40% выручки от продажи беспилотников. При этом у разработчика должен быть сертификат, подтверждающий, что типовая конструкция всего ряда БАС одинакова и безопасна. "Беспилотным авиационным системам посвящен отдельный национальный проект, в рамках которого высокими темпами продолжаем наращивать свои компетенции. Так, количество комплектующих изделий в российском реестре выросло за девять месяцев этого года почти на 80%", - сказал Мишустин на стратегической сессии по реализации национальных проектов технологического лидерства. Он отметил, что объемы выпуска беспилотников в России растут.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, промышленность, михаил мишустин, минпромторг