Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/mishustin-874660750.html
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников
Количество комплектующих изделий для беспилотников в российском реестре за девять месяцев 2026 года выросло почти на 80%, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:30+0300
2026-10-27T17:30+0300
россия
бизнес
промышленность
михаил мишустин
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874660750.jpg?1793111406
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Количество комплектующих изделий для беспилотников в российском реестре за девять месяцев 2026 года выросло почти на 80%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Российский реестр разработчиков и производителей беспилотных авиасистем (БАС) включает информацию о компаниях и их продукции. В реестр включаются только российские компании, чья локализация подтверждена Минпромторгом РФ, получающие не менее 40% выручки от продажи беспилотников. При этом у разработчика должен быть сертификат, подтверждающий, что типовая конструкция всего ряда БАС одинакова и безопасна. "Беспилотным авиационным системам посвящен отдельный национальный проект, в рамках которого высокими темпами продолжаем наращивать свои компетенции. Так, количество комплектующих изделий в российском реестре выросло за девять месяцев этого года почти на 80%", - сказал Мишустин на стратегической сессии по реализации национальных проектов технологического лидерства. Он отметил, что объемы выпуска беспилотников в России растут.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, промышленность, михаил мишустин, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Промышленность, Михаил Мишустин, Минпромторг
17:30 27.10.2026
 
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников

Мишустин: число комплектующих изделий для беспилотников в реестре выросло почти на 80%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Количество комплектующих изделий для беспилотников в российском реестре за девять месяцев 2026 года выросло почти на 80%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Российский реестр разработчиков и производителей беспилотных авиасистем (БАС) включает информацию о компаниях и их продукции. В реестр включаются только российские компании, чья локализация подтверждена Минпромторгом РФ, получающие не менее 40% выручки от продажи беспилотников. При этом у разработчика должен быть сертификат, подтверждающий, что типовая конструкция всего ряда БАС одинакова и безопасна.
"Беспилотным авиационным системам посвящен отдельный национальный проект, в рамках которого высокими темпами продолжаем наращивать свои компетенции. Так, количество комплектующих изделий в российском реестре выросло за девять месяцев этого года почти на 80%", - сказал Мишустин на стратегической сессии по реализации национальных проектов технологического лидерства.
Он отметил, что объемы выпуска беспилотников в России растут.
 
РОССИЯБизнесПромышленностьМихаил МишустинМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала