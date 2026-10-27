https://1prime.ru/20261027/mishustin-874660750.html
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников
Количество комплектующих изделий для беспилотников в российском реестре за девять месяцев 2026 года выросло почти на 80%, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:30+0300
2026-10-27T17:30+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Количество комплектующих изделий для беспилотников в российском реестре за девять месяцев 2026 года выросло почти на 80%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Российский реестр разработчиков и производителей беспилотных авиасистем (БАС) включает информацию о компаниях и их продукции. В реестр включаются только российские компании, чья локализация подтверждена Минпромторгом РФ, получающие не менее 40% выручки от продажи беспилотников. При этом у разработчика должен быть сертификат, подтверждающий, что типовая конструкция всего ряда БАС одинакова и безопасна.
"Беспилотным авиационным системам посвящен отдельный национальный проект, в рамках которого высокими темпами продолжаем наращивать свои компетенции. Так, количество комплектующих изделий в российском реестре выросло за девять месяцев этого года почти на 80%", - сказал Мишустин на стратегической сессии по реализации национальных проектов технологического лидерства.
Он отметил, что объемы выпуска беспилотников в России растут.
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россия, бизнес, промышленность, михаил мишустин, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Промышленность, Михаил Мишустин, Минпромторг
Мишустин рассказал о росте числа комплектующих для беспилотников
Мишустин: число комплектующих изделий для беспилотников в реестре выросло почти на 80%
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Количество комплектующих изделий для беспилотников в российском реестре за девять месяцев 2026 года выросло почти на 80%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Российский реестр разработчиков и производителей беспилотных авиасистем (БАС) включает информацию о компаниях и их продукции. В реестр включаются только российские компании, чья локализация подтверждена Минпромторгом РФ, получающие не менее 40% выручки от продажи беспилотников. При этом у разработчика должен быть сертификат, подтверждающий, что типовая конструкция всего ряда БАС одинакова и безопасна.
"Беспилотным авиационным системам посвящен отдельный национальный проект, в рамках которого высокими темпами продолжаем наращивать свои компетенции. Так, количество комплектующих изделий в российском реестре выросло за девять месяцев этого года почти на 80%", - сказал Мишустин на стратегической сессии по реализации национальных проектов технологического лидерства.
Он отметил, что объемы выпуска беспилотников в России растут.