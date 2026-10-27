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Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС
Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя Федерального агентства по государственным резервам,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:59+0300
2026-10-27T20:59+0300
россия
общество
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874669788.jpg?1793123962
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя Федерального агентства по государственным резервам, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Позднякова Владимира Николаевича заместителем руководителя Федерального агентства по государственным резервам", - говорится в документе.
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192
40
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5
4.7
96
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россия, общество , михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
20:59 27.10.2026
 
Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС

Мишустин назначил Владимира Позднякова замглавы Федерального агентства по гос резервам

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя Федерального агентства по государственным резервам, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Позднякова Владимира Николаевича заместителем руководителя Федерального агентства по государственным резервам", - говорится в документе.
 
РОССИЯОбществоМихаил Мишустин
 
 
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