https://1prime.ru/20261027/mishustin-874669788.html
Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС
Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя Федерального агентства по государственным резервам,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:59+0300
2026-10-27T20:59+0300
2026-10-27T20:59+0300
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя Федерального агентства по государственным резервам, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Позднякова Владимира Николаевича заместителем руководителя Федерального агентства по государственным резервам", - говорится в документе.
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россия, общество , михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
Мишустин назначил Владимира Позднякова заместителем руководителя ФРС
Мишустин назначил Владимира Позднякова замглавы Федерального агентства по гос резервам