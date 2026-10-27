Рубль и Мосбиржа на максимумах: чего ждать инвесторам к концу осени?

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи растет и достигает наши расчетные 2500 пунктов — это максимумы с начала лета. Локальное осеннее ралли связано с обнадеживающими сигналами с внешнего контура, затмевающими даже монетарный негатив и паузу ЦБ. На круглом уровне вероятна активизация продавцов и даже откат бенчмарка, но при развитии переговорного процесса и эта планка не устоит, а ориентир на конец осени может сместиться ближе к 2600 пунктам.Сильнее рынка на старте торговой недели — обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с +5,5%. Курс взлетел на пики июня, выше 18 рублей. Новостей не было, и там часто такое бывает на спекуляциях на тему возможного "раскупоривания" валютной кубышки корпорации. В моменте может быть приостановка ралли, а до полной переоценки еще далеко — целевые на 23 рубля.Слабее рынка за вчера — акции производителя удобрений "ФосАгро" с -2%. Курс упал ниже 5700 рублей на фоне слабой отчетности корпорации — прибыль упала в три раза, и дивидендов опять может не быть. Таргет ниже рынка, но многое в курсе будет зависеть от геополитического процесса — недавно президент РФ предлагал увеличить поставки сырья в США, а отечественная корпорация — одна из крупнейших в мире.Рубль на октябрьском укреплении достиг максимумов августа, а доллар, евро и юань скатились на круглые: 80, 90 и 12 соответственно. От психологических уровней ожидался технический отскок, и он уже начался. Ориентиры на ноябрь вверх: 82 за доллар, 92 по евро и юань к 12,3.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи растет и достигает наши расчетные 2500 пунктов — это максимумы с начала лета. Локальное осеннее ралли связано с обнадеживающими сигналами с внешнего контура, затмевающими даже монетарный негатив и паузу ЦБ. На круглом уровне вероятна активизация продавцов и даже откат бенчмарка, но при развитии переговорного процесса и эта планка не устоит, а ориентир на конец осени может сместиться ближе к 2600 пунктам.
Сильнее рынка на старте торговой недели — обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с +5,5%. Курс взлетел на пики июня, выше 18 рублей. Новостей не было, и там часто такое бывает на спекуляциях на тему возможного "раскупоривания" валютной кубышки корпорации. В моменте может быть приостановка ралли, а до полной переоценки еще далеко — целевые на 23 рубля.
Слабее рынка за вчера — акции производителя удобрений "ФосАгро" с -2%. Курс упал ниже 5700 рублей на фоне слабой отчетности корпорации — прибыль упала в три раза, и дивидендов опять может не быть. Таргет ниже рынка, но многое в курсе будет зависеть от геополитического процесса — недавно президент РФ предлагал увеличить поставки сырья в США, а отечественная корпорация — одна из крупнейших в мире.
Рубль на октябрьском укреплении достиг максимумов августа, а доллар, евро и юань скатились на круглые: 80, 90 и 12 соответственно. От психологических уровней ожидался технический отскок, и он уже начался. Ориентиры на ноябрь вверх: 82 за доллар, 92 по евро и юань к 12,3.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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