https://1prime.ru/20261027/mosbirzha-874634481.html

"Инерционный подъем": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

"Инерционный подъем": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Инерционный подъем": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций демонстрирует символический рост в начале основных торгов, хотя во время утренней сессии он поднимался выше 2500 пунктов по основному... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:26+0300

2026-10-27T10:26+0300

2026-10-27T10:26+0300

экономика

рынок

торги

мосбиржа

россия

акции

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874634481.jpg?1793085960

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует символический рост в начале основных торгов, хотя во время утренней сессии он поднимался выше 2500 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышается на 0,06% относительно предыдущего закрытия - до 2 493,07 пункта. Во время утренних торгов он поднимался выше 2500 пунктов, впервые с 17 июня. В лидерах роста котировок - акции ВК (+2,21%), "Лукойла" (+1,33%), "Ренессанса" (+0,89%), "Эн+" (+0,85%), "Фосагро" (+0,85%). В лидерах снижения - акции "Сургутнефтегаза" (−0,77%), "Русагро" (−0,75 %), ЮГК (−0,55%), "Совкомфлота" (−0,54%), ММК (−0,49%). "Способность рынка погасить вчера продажи в начале сессии и продолжить начатое в пятницу восхождение указывает на довольно устойчивый спрос. Ждем сегодня продвижения к 2500–2510 пунктам, хотя после двух сильных сессий темп, возможно, замедлится", - комментируют аналитики банка "Синара". "Пока рынок может продолжить инерционный подъем, а индекс Мосбиржи попытается выйти в диапазон 2500—2600 пунктов. Однако для закрепления в этом коридоре и продолжения активной фазы роста рынку могут потребоваться дополнительные факторы, способные стимулировать покупки", - заключает Богдан Зварич из ПСБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, россия, акции