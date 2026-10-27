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"Инерционный подъем": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 27.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261027/mosbirzha-874634481.html
"Инерционный подъем": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
"Инерционный подъем": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Инерционный подъем": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи
Российский рынок акций демонстрирует символический рост в начале основных торгов, хотя во время утренней сессии он поднимался выше 2500 пунктов по основному... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:26+0300
2026-10-27T10:26+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
россия
акции
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует символический рост в начале основных торгов, хотя во время утренней сессии он поднимался выше 2500 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышается на 0,06% относительно предыдущего закрытия - до 2 493,07 пункта. Во время утренних торгов он поднимался выше 2500 пунктов, впервые с 17 июня. В лидерах роста котировок - акции ВК (+2,21%), "Лукойла" (+1,33%), "Ренессанса" (+0,89%), "Эн+" (+0,85%), "Фосагро" (+0,85%). В лидерах снижения - акции "Сургутнефтегаза" (−0,77%), "Русагро" (−0,75 %), ЮГК (−0,55%), "Совкомфлота" (−0,54%), ММК (−0,49%). "Способность рынка погасить вчера продажи в начале сессии и продолжить начатое в пятницу восхождение указывает на довольно устойчивый спрос. Ждем сегодня продвижения к 2500–2510 пунктам, хотя после двух сильных сессий темп, возможно, замедлится", - комментируют аналитики банка "Синара". "Пока рынок может продолжить инерционный подъем, а индекс Мосбиржи попытается выйти в диапазон 2500—2600 пунктов. Однако для закрепления в этом коридоре и продолжения активной фазы роста рынку могут потребоваться дополнительные факторы, способные стимулировать покупки", - заключает Богдан Зварич из ПСБ.
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рынок, торги, мосбиржа, россия, акции
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
10:26 27.10.2026
 
"Инерционный подъем": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Зварич: индекс Мосбиржи попытается выйти в диапазон 2500—2600 пунктов

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует символический рост в начале основных торгов, хотя во время утренней сессии он поднимался выше 2500 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышается на 0,06% относительно предыдущего закрытия - до 2 493,07 пункта. Во время утренних торгов он поднимался выше 2500 пунктов, впервые с 17 июня.
В лидерах роста котировок - акции ВК (+2,21%), "Лукойла" (+1,33%), "Ренессанса" (+0,89%), "Эн+" (+0,85%), "Фосагро" (+0,85%).
В лидерах снижения - акции "Сургутнефтегаза" (−0,77%), "Русагро" (−0,75 %), ЮГК (−0,55%), "Совкомфлота" (−0,54%), ММК (−0,49%).
"Способность рынка погасить вчера продажи в начале сессии и продолжить начатое в пятницу восхождение указывает на довольно устойчивый спрос. Ждем сегодня продвижения к 2500–2510 пунктам, хотя после двух сильных сессий темп, возможно, замедлится", - комментируют аналитики банка "Синара".
"Пока рынок может продолжить инерционный подъем, а индекс Мосбиржи попытается выйти в диапазон 2500—2600 пунктов. Однако для закрепления в этом коридоре и продолжения активной фазы роста рынку могут потребоваться дополнительные факторы, способные стимулировать покупки", - заключает Богдан Зварич из ПСБ.
 
ЭкономикаРынокТоргиМосбиржаРОССИЯАкции
 
 
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