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Курс юаня стабилизируется выше 12 рублей третью сессию подряд

Курс юаня стабилизируется выше 12 рублей третью сессию подряд - 27.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня стабилизируется выше 12 рублей третью сессию подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник стабилизируется немного выше ключевой отметки 12 рублей третью торговую сессию подряд, следует из... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:43+0300

2026-10-27T17:43+0300

2026-10-27T17:43+0300

рынок

торги

александр джиоев

ук альфа-капитал

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник стабилизируется немного выше ключевой отметки 12 рублей третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.27 мск снижался на 3 копейки (-0,2%), до 12,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,04-12,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,67 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,45 рубля. В боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник третью сессию продолжает колебаться немного выше психологического уровня 12 рублей за юань, оставаясь около минимумов с начала августа. Отметку 12,01 рубля юань достиг в пятницу. В целом же за прошлую неделю падение его курса составило 40 копеек (или 3,2%), что сейчас способствует торможению этой тенденции около указанного сильного уровня поддержки. "Крепость рубля вызвана в первую очередь благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков и сохранением достаточно высокого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом в последнее время мог уменьшиться временной лаг в поступлении экспортной валютной выручки на российский рынок. Это нивелирует спрос на валюту со стороны импортеров, который прежде оказывал дополнительное давление на рубль", - комментирует Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,63% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,95% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск падала на 0,6%, до 110,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2%, до 102,2 пункта. Прогнозы С технической точки зрения на рынке сохраняется среднесрочный тренд на укрепление российского рубля, в рамках которого валютные курсы могут проверить на прочность уровни 12 рублей за юань, 80 рублей за доллар и 89 рублей за евро, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". В среду с высокой вероятностью рубль достигнет максимально сильных значений октября, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса" "Особую поддержку национальной валюте окажет пик октября по налоговым выплатам экспортерами на фоне растущего предложения иностранной валюты на рынке. Также рубль поддерживают сверхкомфортные цены на российские энергоносители, текущая умеренно жесткая денежно-кредитная политика регулятора и сохраняющийся баланс спроса и предложения на валютном рынке. На фоне этого доллар краткосрочно может пробить вниз отметку 80 рублей", - добавляет она.

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рынок, торги, александр джиоев, ук альфа-капитал