Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/moskva-874641734.html
На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей
На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей - 27.10.2026, ПРАЙМ
На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей
Бюджетные средства на развитие спортивной инфраструктуры столицы и другие задачи программы "Спорт Москвы" в 2027-2029 годах составят 432,5 миллиарда рублей,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:26+0300
2026-10-27T12:26+0300
россия
сергей собянин
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874641734.jpg?1793093162
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на развитие спортивной инфраструктуры столицы и другие задачи программы "Спорт Москвы" в 2027-2029 годах составят 432,5 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В ближайшие три года планируем построить 49 спортивных объектов. На это и другие задачи программы "Спорт Москвы" выделим из городского бюджета в 2027–2029 годах 432,5 млрд рублей. Это позволит расширить возможности для занятий спортом в шаговой доступности от дома и независимо от сезона", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". В частности, по словам мэра, на строительство, проведение ремонта и укрепление материально-технической базы столичных спортобъектов в предстоящие три года направят 189,2 миллиарда рублей.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей собянин, москва
РОССИЯ, Сергей Собянин, МОСКВА
12:26 27.10.2026
 
На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей

На развитие спортивных объектов Москвы в 2027-2029 годах выделят 432,5 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на развитие спортивной инфраструктуры столицы и другие задачи программы "Спорт Москвы" в 2027-2029 годах составят 432,5 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В ближайшие три года планируем построить 49 спортивных объектов. На это и другие задачи программы "Спорт Москвы" выделим из городского бюджета в 2027–2029 годах 432,5 млрд рублей. Это позволит расширить возможности для занятий спортом в шаговой доступности от дома и независимо от сезона", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по словам мэра, на строительство, проведение ремонта и укрепление материально-технической базы столичных спортобъектов в предстоящие три года направят 189,2 миллиарда рублей.
 
РОССИЯСергей СобянинМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала