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На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей
На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей - 27.10.2026, ПРАЙМ
На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей
Бюджетные средства на развитие спортивной инфраструктуры столицы и другие задачи программы "Спорт Москвы" в 2027-2029 годах составят 432,5 миллиарда рублей,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:26+0300
2026-10-27T12:26+0300
2026-10-27T12:26+0300
россия
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на развитие спортивной инфраструктуры столицы и другие задачи программы "Спорт Москвы" в 2027-2029 годах составят 432,5 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В ближайшие три года планируем построить 49 спортивных объектов. На это и другие задачи программы "Спорт Москвы" выделим из городского бюджета в 2027–2029 годах 432,5 млрд рублей. Это позволит расширить возможности для занятий спортом в шаговой доступности от дома и независимо от сезона", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". В частности, по словам мэра, на строительство, проведение ремонта и укрепление материально-технической базы столичных спортобъектов в предстоящие три года направят 189,2 миллиарда рублей.
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россия, сергей собянин, москва
РОССИЯ, Сергей Собянин, МОСКВА
На развитие спортивных объектов Москвы выделят 432,5 миллиарда рублей
На развитие спортивных объектов Москвы в 2027-2029 годах выделят 432,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Бюджетные средства на развитие спортивной инфраструктуры столицы и другие задачи программы "Спорт Москвы" в 2027-2029 годах составят 432,5 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В ближайшие три года планируем построить 49 спортивных объектов. На это и другие задачи программы "Спорт Москвы" выделим из городского бюджета в 2027–2029 годах 432,5 млрд рублей. Это позволит расширить возможности для занятий спортом в шаговой доступности от дома и независимо от сезона", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по словам мэра, на строительство, проведение ремонта и укрепление материально-технической базы столичных спортобъектов в предстоящие три года направят 189,2 миллиарда рублей.