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Мозамбик ценит российский опыт в газовой сфере, заявил Шапу - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Мозамбик ценит российский опыт в газовой сфере, заявил Шапу
Мозамбик ценит российский опыт в газовой сфере, заявил Шапу - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мозамбик ценит российский опыт в газовой сфере, заявил Шапу
Мозамбик ценит российский опыт в различных областях газовой сферы, включая технологии и подготовку кадров для отрасли, заявил президент африканской страны... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:58+0300
2026-10-27T16:58+0300
газ
промышленность
мозамбик
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мозамбик ценит российский опыт в различных областях газовой сферы, включая технологии и подготовку кадров для отрасли, заявил президент африканской страны Даниэл Шапу. На саммите Форума стран-экспортеров газа он отметил готовность Мозамбика делиться опытом и развивать новые партнерства в рамках форума. "Ценим в этом контексте опыт Российской Федерации, других представленных здесь стран, в частности, в области технологий, подготовки кадров, инвестиций и развития газовой отрасли", - сказал Шапу.
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газ, промышленность, мозамбик
Газ, Промышленность, МОЗАМБИК
16:58 27.10.2026
 
Мозамбик ценит российский опыт в газовой сфере, заявил Шапу

Президент Мозамбика Шапу заявил, что ценит российский опыт в газовой сфере

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мозамбик ценит российский опыт в различных областях газовой сферы, включая технологии и подготовку кадров для отрасли, заявил президент африканской страны Даниэл Шапу.
На саммите Форума стран-экспортеров газа он отметил готовность Мозамбика делиться опытом и развивать новые партнерства в рамках форума.
"Ценим в этом контексте опыт Российской Федерации, других представленных здесь стран, в частности, в области технологий, подготовки кадров, инвестиций и развития газовой отрасли", - сказал Шапу.
 
ГазПромышленностьМОЗАМБИК
 
 
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