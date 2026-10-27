https://1prime.ru/20261027/mozambik--874658907.html

Мозамбик ценит российский опыт в газовой сфере, заявил Шапу

Мозамбик ценит российский опыт в газовой сфере, заявил Шапу - 27.10.2026, ПРАЙМ

Мозамбик ценит российский опыт в газовой сфере, заявил Шапу

Мозамбик ценит российский опыт в различных областях газовой сферы, включая технологии и подготовку кадров для отрасли, заявил президент африканской страны... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:58+0300

2026-10-27T16:58+0300

2026-10-27T16:58+0300

газ

промышленность

мозамбик

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мозамбик ценит российский опыт в различных областях газовой сферы, включая технологии и подготовку кадров для отрасли, заявил президент африканской страны Даниэл Шапу. На саммите Форума стран-экспортеров газа он отметил готовность Мозамбика делиться опытом и развивать новые партнерства в рамках форума. "Ценим в этом контексте опыт Российской Федерации, других представленных здесь стран, в частности, в области технологий, подготовки кадров, инвестиций и развития газовой отрасли", - сказал Шапу.

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газ, промышленность, мозамбик