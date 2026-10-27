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Миллер и президент Мозамбика обсудили сотрудничество в газовой отрасли
Миллер и президент Мозамбика обсудили сотрудничество в газовой отрасли - 27.10.2026, ПРАЙМ
Миллер и президент Мозамбика обсудили сотрудничество в газовой отрасли
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэль Франсишку Чапо обсудили потенциальные направления сотрудничества для развития газовой отрасли... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:17+0300
2026-10-27T18:17+0300
2026-10-27T18:17+0300
газ
мозамбик
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэль Франсишку Чапо обсудили потенциальные направления сотрудничества для развития газовой отрасли республики, сообщила компания. На полях саммита глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоялась рабочая встреча Миллера и Франсишку Чапо. "Стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества для развития газовой отрасли Мозамбика", - говорится в сообщении.
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газ, мозамбик, алексей миллер, газпром
Газ, МОЗАМБИК, Алексей Миллер, Газпром
Миллер и президент Мозамбика обсудили сотрудничество в газовой отрасли
Миллер и президент Мозамбика Чапо обсудили развитие газовой отрасли
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэль Франсишку Чапо обсудили потенциальные направления сотрудничества для развития газовой отрасли республики, сообщила компания.
На полях саммита глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоялась рабочая встреча Миллера и Франсишку Чапо.
"Стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества для развития газовой отрасли Мозамбика", - говорится в сообщении.