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Миллер и президент Мозамбика обсудили сотрудничество в газовой отрасли

Миллер и президент Мозамбика обсудили сотрудничество в газовой отрасли - 27.10.2026, ПРАЙМ

Миллер и президент Мозамбика обсудили сотрудничество в газовой отрасли

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэль Франсишку Чапо обсудили потенциальные направления сотрудничества для развития газовой отрасли... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:17+0300

2026-10-27T18:17+0300

2026-10-27T18:17+0300

газ

мозамбик

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэль Франсишку Чапо обсудили потенциальные направления сотрудничества для развития газовой отрасли республики, сообщила компания. На полях саммита глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоялась рабочая встреча Миллера и Франсишку Чапо. "Стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества для развития газовой отрасли Мозамбика", - говорится в сообщении.

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газ, мозамбик, алексей миллер, газпром