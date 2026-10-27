Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МТПП рассказали о сотрудничестве Москвы со странами Африки - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/mtppy-874658232.html
В МТПП рассказали о сотрудничестве Москвы со странами Африки
В МТПП рассказали о сотрудничестве Москвы со странами Африки - 27.10.2026, ПРАЙМ
В МТПП рассказали о сотрудничестве Москвы со странами Африки
Торгово-экономические отношения Москвы со странами Африки становятся все более предметными, прежде всего в промышленности, медицине, фармацевтике и... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:47+0300
2026-10-27T16:47+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
зимбабве
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874658232.jpg?1793108842
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения Москвы со странами Африки становятся все более предметными, прежде всего в промышленности, медицине, фармацевтике и агропромышленном комплексе, рассказал РИА Новости президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. "Сотрудничество Москвы со странами Африки становится все более предметным. Предпринимателей интересует не просто знакомство с новым рынком, а конкретные партнеры, поставки и совместные проекты. В центре внимания – промышленная продукция, медицина, фармацевтика, агропромышленный комплекс и технологическое сотрудничество", - сказал он в кулуарах конференции "Бизнес-диалог. Москва-Африка" в МТПП. По его словам, положительную динамику подтверждают и результаты столичных экспортеров. "Например, за девять месяцев 2026 года объем поставок в Африку при поддержке Московского экспортного центра составил 2,2 миллиарда рублей – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подчеркну: это только показатель поставок, поддержанных МЭЦ, а не всего московского экспорта на континент", - отметил собеседник агентства. По его словам, среди наиболее успешных направлений – электроника и электротехника, медицинская продукция и фармацевтика, при этом торговля с Африкой рассматривается как двустороннее движение, МТПП заинтересована не только в продвижении московской продукции в Африку, но и в развитии встречных поставок, пояснил Платонов. На конференции в МТПП обсуждались, в частности, возможности организации прямых поставок эфиопского кофе и цветов на российский рынок, тунисского оливкового масла, кокосового масла и масла ши из Зимбабве, сырьевой продукции из Замбии и Танзании; в инвестиционном сотрудничестве с бизнесом российской столицы заинтересован целый ряд других стран континента, уточнил глава МТПП. "Дальнейшие перспективы я связываю не только с увеличением товарных поставок. Нам важно развивать сотрудничество, при котором московская компания помогает внедрить технологию, обучить специалистов и обеспечить сервисное сопровождение", - добавил Платонов. В фокусе внимания – модернизация инфраструктуры и промышленных объектов, развитие местного производства, медицинские и фармацевтические проекты; это подход, рассчитанный на долгосрочную работу, а не на разовую сделку, заключил он.
африка
москва
зимбабве
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, африка, москва, зимбабве
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, ЗИМБАБВЕ
16:47 27.10.2026
 
В МТПП рассказали о сотрудничестве Москвы со странами Африки

Платонов: торговля Москвы со странами Африки становится все более предметной

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения Москвы со странами Африки становятся все более предметными, прежде всего в промышленности, медицине, фармацевтике и агропромышленном комплексе, рассказал РИА Новости президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
"Сотрудничество Москвы со странами Африки становится все более предметным. Предпринимателей интересует не просто знакомство с новым рынком, а конкретные партнеры, поставки и совместные проекты. В центре внимания – промышленная продукция, медицина, фармацевтика, агропромышленный комплекс и технологическое сотрудничество", - сказал он в кулуарах конференции "Бизнес-диалог. Москва-Африка" в МТПП.
По его словам, положительную динамику подтверждают и результаты столичных экспортеров.
"Например, за девять месяцев 2026 года объем поставок в Африку при поддержке Московского экспортного центра составил 2,2 миллиарда рублей – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подчеркну: это только показатель поставок, поддержанных МЭЦ, а не всего московского экспорта на континент", - отметил собеседник агентства.
По его словам, среди наиболее успешных направлений – электроника и электротехника, медицинская продукция и фармацевтика, при этом торговля с Африкой рассматривается как двустороннее движение, МТПП заинтересована не только в продвижении московской продукции в Африку, но и в развитии встречных поставок, пояснил Платонов.
На конференции в МТПП обсуждались, в частности, возможности организации прямых поставок эфиопского кофе и цветов на российский рынок, тунисского оливкового масла, кокосового масла и масла ши из Зимбабве, сырьевой продукции из Замбии и Танзании; в инвестиционном сотрудничестве с бизнесом российской столицы заинтересован целый ряд других стран континента, уточнил глава МТПП.
"Дальнейшие перспективы я связываю не только с увеличением товарных поставок. Нам важно развивать сотрудничество, при котором московская компания помогает внедрить технологию, обучить специалистов и обеспечить сервисное сопровождение", - добавил Платонов.
В фокусе внимания – модернизация инфраструктуры и промышленных объектов, развитие местного производства, медицинские и фармацевтические проекты; это подход, рассчитанный на долгосрочную работу, а не на разовую сделку, заключил он.
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАМОСКВАЗИМБАБВЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала