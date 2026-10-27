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В МТПП рассказали о сотрудничестве Москвы со странами Африки

В МТПП рассказали о сотрудничестве Москвы со странами Африки - 27.10.2026, ПРАЙМ

В МТПП рассказали о сотрудничестве Москвы со странами Африки

Торгово-экономические отношения Москвы со странами Африки становятся все более предметными, прежде всего в промышленности, медицине, фармацевтике и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:47+0300

2026-10-27T16:47+0300

2026-10-27T16:47+0300

россия

мировая экономика

африка

москва

зимбабве

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения Москвы со странами Африки становятся все более предметными, прежде всего в промышленности, медицине, фармацевтике и агропромышленном комплексе, рассказал РИА Новости президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. "Сотрудничество Москвы со странами Африки становится все более предметным. Предпринимателей интересует не просто знакомство с новым рынком, а конкретные партнеры, поставки и совместные проекты. В центре внимания – промышленная продукция, медицина, фармацевтика, агропромышленный комплекс и технологическое сотрудничество", - сказал он в кулуарах конференции "Бизнес-диалог. Москва-Африка" в МТПП. По его словам, положительную динамику подтверждают и результаты столичных экспортеров. "Например, за девять месяцев 2026 года объем поставок в Африку при поддержке Московского экспортного центра составил 2,2 миллиарда рублей – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подчеркну: это только показатель поставок, поддержанных МЭЦ, а не всего московского экспорта на континент", - отметил собеседник агентства. По его словам, среди наиболее успешных направлений – электроника и электротехника, медицинская продукция и фармацевтика, при этом торговля с Африкой рассматривается как двустороннее движение, МТПП заинтересована не только в продвижении московской продукции в Африку, но и в развитии встречных поставок, пояснил Платонов. На конференции в МТПП обсуждались, в частности, возможности организации прямых поставок эфиопского кофе и цветов на российский рынок, тунисского оливкового масла, кокосового масла и масла ши из Зимбабве, сырьевой продукции из Замбии и Танзании; в инвестиционном сотрудничестве с бизнесом российской столицы заинтересован целый ряд других стран континента, уточнил глава МТПП. "Дальнейшие перспективы я связываю не только с увеличением товарных поставок. Нам важно развивать сотрудничество, при котором московская компания помогает внедрить технологию, обучить специалистов и обеспечить сервисное сопровождение", - добавил Платонов. В фокусе внимания – модернизация инфраструктуры и промышленных объектов, развитие местного производства, медицинские и фармацевтические проекты; это подход, рассчитанный на долгосрочную работу, а не на разовую сделку, заключил он.

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россия, мировая экономика, африка, москва, зимбабве