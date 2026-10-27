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Названы самые популярные у россиян новогодние направления

Названы самые популярные у россиян новогодние направления - 27.10.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян новогодние направления

Российские туристы на новогодние праздники отправятся на отдых за рубеж в основном в Бангкок, Стамбул и Тбилиси, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:20+0300

2026-10-27T11:20+0300

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туризм

бизнес

россия

бангкок

стамбул

казань

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российские туристы на новогодние праздники отправятся на отдых за рубеж в основном в Бангкок, Стамбул и Тбилиси, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Среди зарубежных направлений россияне полетят на новогодние праздники в Стамбул, Бангкок и Тбилиси", - выяснили в сервисе наиболее популярные у российских туристов места для новогоднего отдыха. Также в список зарубежных новогодних направлений вошли Пхукет, Дубай, Анталья, Батуми, Пекин и Белград. В свою очередь для поездок по стране в эти даты путешественники традиционно выбирают Москву и Санкт-Петербург. На третьем месте - поездки в Ростов-на-Дону, далее идут Краснодар и Казань. "В десятку также вошли Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Воронеж и Саратов. Казань растет быстрее всех в рейтинге", - поделились аналитики.

бангкок

стамбул

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туризм, бизнес, россия, бангкок, стамбул, казань