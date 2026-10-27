Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/natsbank-874663389.html
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар - 27.10.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар
Официальный курс украинской гривны продолжает падать, Национальный банк Украины снизил его до 45,5 гривен за доллар, свидетельствуют данные на сайте регулятора. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:07+0300
2026-10-27T18:07+0300
рынок
финансы
украина
нацбанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874663389.jpg?1793113629
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Официальный курс украинской гривны продолжает падать, Национальный банк Украины снизил его до 45,5 гривен за доллар, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Нацбанк установил на 27 октября официальный курс на уровне 45,5 гривны за доллар. На 28 октября он установлен на отметке – 45,6 гривны за доллар. В начале октября официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен. В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, украина, нацбанк
Рынок, Финансы, УКРАИНА, Нацбанк
18:07 27.10.2026
 
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар

Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Официальный курс украинской гривны продолжает падать, Национальный банк Украины снизил его до 45,5 гривен за доллар, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Нацбанк установил на 27 октября официальный курс на уровне 45,5 гривны за доллар. На 28 октября он установлен на отметке – 45,6 гривны за доллар.
В начале октября официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен.
В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар.
 
РынокФинансыУКРАИНАНацбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала