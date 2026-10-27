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Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар - 27.10.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар
Официальный курс украинской гривны продолжает падать, Национальный банк Украины снизил его до 45,5 гривен за доллар, свидетельствуют данные на сайте регулятора. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:07+0300
2026-10-27T18:07+0300
2026-10-27T18:07+0300
рынок
финансы
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нацбанк
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Официальный курс украинской гривны продолжает падать, Национальный банк Украины снизил его до 45,5 гривен за доллар, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Нацбанк установил на 27 октября официальный курс на уровне 45,5 гривны за доллар. На 28 октября он установлен на отметке – 45,6 гривны за доллар.
В начале октября официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен.
В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар.
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рынок, финансы, украина, нацбанк
Рынок, Финансы, УКРАИНА, Нацбанк
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар
Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны до 45,5 гривен за доллар
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Официальный курс украинской гривны продолжает падать, Национальный банк Украины снизил его до 45,5 гривен за доллар, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Нацбанк установил на 27 октября официальный курс на уровне 45,5 гривны за доллар. На 28 октября он установлен на отметке – 45,6 гривны за доллар.
В начале октября официальный курс доллара на Украине впервые вырос до 45 гривен.
В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар.