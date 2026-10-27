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Новак: российский дизель может дойти до США до выборов 3 ноября - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Новак: российский дизель может дойти до США до выборов 3 ноября
Новак: российский дизель может дойти до США до выборов 3 ноября - 27.10.2026, ПРАЙМ
Новак: российский дизель может дойти до США до выборов 3 ноября
Первые российские поставки дизельного топлива могут достичь берегов США до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, считает вице-премьер РФ Александр Новак. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:46+0300
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украина
александр новак
дональд трамп
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Первые российские поставки дизельного топлива могут достичь берегов США до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Посмотрим. Здесь все зависит, в том числе и от погоды. Но в целом средний период 10-14 дней доставки груза через Атлантический океан. Можем успеть", - сказал он в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, успеют ли танкеры с российским дизтопливом дойти до берегов США до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал ранее в октябре Новак, первые три танкера с российским дизтопливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана.
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россия, сша, украина, александр новак, дональд трамп, владимир путин, нпз
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Александр Новак, Дональд Трамп, Владимир Путин, НПЗ
15:46 27.10.2026 (обновлено: 15:50 27.10.2026)
 
Новак: российский дизель может дойти до США до выборов 3 ноября

Новак: первые российские танкеры с дизтопливом могут дойти до берегов США до выборов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВице-премьер правительства РФ А. Новак провел ряд совещаний
Вице-премьер правительства РФ А. Новак провел ряд совещаний - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Первые российские поставки дизельного топлива могут достичь берегов США до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Посмотрим. Здесь все зависит, в том числе и от погоды. Но в целом средний период 10-14 дней доставки груза через Атлантический океан. Можем успеть", - сказал он в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, успеют ли танкеры с российским дизтопливом дойти до берегов США до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал ранее в октябре Новак, первые три танкера с российским дизтопливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана.
 
РОССИЯСШАУКРАИНААлександр НовакДональд ТрампВладимир ПутинНПЗ
 
 
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