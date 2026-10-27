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Новак: Россия и США в Арктике могут сотрудничать в разработке месторождений

Новак: Россия и США в Арктике могут сотрудничать в разработке месторождений - 27.10.2026, ПРАЙМ

Новак: Россия и США в Арктике могут сотрудничать в разработке месторождений

Россия и США в Арктике могут сотрудничать в проектах разработки месторождений или совместных проектах по сжиженному природному газу, заявил журналистам... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:57+0300

2026-10-27T17:57+0300

2026-10-27T17:57+0300

газ

россия

сша

арктика

александр новак

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и США в Арктике могут сотрудничать в проектах разработки месторождений или совместных проектах по сжиженному природному газу, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах саммита Форума стран-экспортеров газа."Если говорить про арктическую зону — это разработка месторождений либо участие в совместных проектах по сжижению природного газа. То есть те направления, которые сегодня активно развиваются в России. Есть потребность, в том числе и у наших американских партнеров, в развитии соответствующей инфраструктуры, добычи… сжиженного природного газа", — сказал он.По его словам, Россия остается одним из ведущих экспортеров газа: "Примерно 15% сегодня общемировой торговли обеспечивается российским газом".Ранее во вторник президент Владимир Путин отмечал, что роль природного газа как опоры глобальной энергетики будет только укрепляться, а около половины мировой газовой торговли уже приходится на сжиженный природный газ.Говоря об итогах саммита, Новак сообщил, что лидеры стран форума приняли Московскую декларацию. "Отмечалась также целесообразность продолжения и необходимость заключения между потребителями и производителями долгосрочных контрактов. Это базовые принципы для того, чтобы обеспечивать устойчивый рост, устойчивое обеспечение растущих экономик и в целом мировой экономики", — сказал вице-премьер. Кроме того, по словам вице-премьера, в декларации отражен принцип долгосрочных инвестиций: "Поскольку спрос будет расти, важно будет обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений, в развитие инфраструктуры производства сжиженного природного газа, транспортно-логистических цепочек".

сша

арктика

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газ, россия, сша, арктика, александр новак