https://1prime.ru/20261027/nvidia-874633519.html

Nvidia и Meta* расширят сотрудничество для разработки ИИ

Nvidia и Meta* расширят сотрудничество для разработки ИИ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Nvidia и Meta* расширят сотрудничество для разработки ИИ

Разработчик графических процессоров Nvidia и компания Meta* расширяют партнерство для разработки семейства моделей искусственного интеллекта Muse, следует из... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T09:52+0300

2026-10-27T09:52+0300

2026-10-27T09:58+0300

технологии

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марк цукерберг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia и компания Meta* расширяют партнерство для разработки семейства моделей искусственного интеллекта Muse, следует из пресс-релиза Nvidia. "Компании Nvidia и Meta* объявили сегодня о сотрудничестве в рамках расширения работы над Muse и семейством моделей Muse с целью улучшения логического вывода и процесса обучения, что отражает растущий спрос на полезных агентов искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. При этом Nvidia также инвестирует 3 миллиарда долларов в размещение акций Meta*. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на "Метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, калифорния, марк цукерберг, nvidia, meta