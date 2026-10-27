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Nvidia и Meta* расширят сотрудничество для разработки ИИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Nvidia и Meta* расширят сотрудничество для разработки ИИ
Nvidia и Meta* расширят сотрудничество для разработки ИИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Nvidia и Meta* расширят сотрудничество для разработки ИИ
Разработчик графических процессоров Nvidia и компания Meta* расширяют партнерство для разработки семейства моделей искусственного интеллекта Muse, следует из... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T09:52+0300
2026-10-27T09:58+0300
технологии
бизнес
калифорния
марк цукерберг
nvidia
meta
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia и компания Meta* расширяют партнерство для разработки семейства моделей искусственного интеллекта Muse, следует из пресс-релиза Nvidia. "Компании Nvidia и Meta* объявили сегодня о сотрудничестве в рамках расширения работы над Muse и семейством моделей Muse с целью улучшения логического вывода и процесса обучения, что отражает растущий спрос на полезных агентов искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. При этом Nvidia также инвестирует 3 миллиарда долларов в размещение акций Meta*. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на "Метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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40
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технологии, бизнес, калифорния, марк цукерберг, nvidia, meta
Технологии, Бизнес, Калифорния, Марк Цукерберг, Nvidia, Meta
09:52 27.10.2026 (обновлено: 09:58 27.10.2026)
 
Nvidia и Meta* расширят сотрудничество для разработки ИИ

Nvidia расширяет сотрудничество с Meta в разработке моделей искусственного интеллекта Muse

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia и компания Meta* расширяют партнерство для разработки семейства моделей искусственного интеллекта Muse, следует из пресс-релиза Nvidia.
"Компании Nvidia и Meta* объявили сегодня о сотрудничестве в рамках расширения работы над Muse и семейством моделей Muse с целью улучшения логического вывода и процесса обучения, что отражает растущий спрос на полезных агентов искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
При этом Nvidia также инвестирует 3 миллиарда долларов в размещение акций Meta*.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на "Метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ТехнологииБизнесКалифорнияМарк ЦукербергNvidiaMeta
 
 
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