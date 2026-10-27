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ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 12 миллиардов рублей

ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 12 миллиардов рублей - 27.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ купил юаней на внутреннем рынке на 12 миллиардов рублей

Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 26 октября составил 12 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:22+0300

2026-10-27T10:22+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 26 октября составил 12 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин анонсировал покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 октября по 6 ноября на 279,42 миллиарда рублей (по 12,7 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны сообщал, что во втором полугодии текущего года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.

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рынок, финансы, россия, минфин, банк россии, фнб