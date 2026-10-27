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Объемы потребления газа в мире в ближайшие 30 лет вырастут примерно на 30%

Объемы потребления газа в мире в ближайшие 30 лет вырастут примерно на 30% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Объемы потребления газа в мире в ближайшие 30 лет вырастут примерно на 30%

Объемы потребления газа в мире в следующие 30 лет вырастут примерно на 30%, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:57+0300

2026-10-27T17:57+0300

2026-10-27T17:57+0300

газ

александр новак

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Объемы потребления газа в мире в следующие 30 лет вырастут примерно на 30%, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Объемы потребления газа будут расти не менее 1% в год примерно, и на период до 2055 года за 30 лет примерно темпы роста составят около 30%", - сказал Новак в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ. Он напомнил, что сегодня примерно 70% всех газовых запасов и 40% его добычи приходятся на страны, которые являются членами ФСЭГ. "Что касается экспорта, это 42% трубопроводного экспорта и порядка 47% сжиженного углеродного газа", - добавил вице-премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, александр новак, фсэг