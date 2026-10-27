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Кипрская Dixy Holding Limited редомицилирована в Калининградскую область
Кипрская Dixy Holding Limited редомицилирована в Калининградскую область - 27.10.2026, ПРАЙМ
Кипрская Dixy Holding Limited редомицилирована в Калининградскую область
Кипрская Dixy Holding Limited, через которую структурирован бизнес сети "Дикси", редомицилирована из Республики Кипр в Калининградскую область, следует из... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T23:12+0300
2026-10-27T23:12+0300
2026-10-27T23:12+0300
дикси
магнит
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Кипрская Dixy Holding Limited, через которую структурирован бизнес сети "Дикси", редомицилирована из Республики Кипр в Калининградскую область, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке, запись о регистрации компании в порядке редомициляции внесена в реестр 26 октября. До этого компания была зарегистрирована в Республике Кипр. Новое название юридического лица - международная компания ООО "Дикси Холдинг Лимитед". Ее единственным владельцем осталось АО "Тандер", операционная структура группы "Магнит".
"Магнит" приобрел "Дикси" у Mercury Retail Group в июле 2021 года. Сумма сделки составила 97 миллиардов рублей.
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дикси, магнит
Кипрская Dixy Holding Limited редомицилирована в Калининградскую область
Dixy Holding Limited редомицилирована из Республики Кипр в Калининградскую область
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Кипрская Dixy Holding Limited, через которую структурирован бизнес сети "Дикси", редомицилирована из Республики Кипр в Калининградскую область, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке, запись о регистрации компании в порядке редомициляции внесена в реестр 26 октября. До этого компания была зарегистрирована в Республике Кипр. Новое название юридического лица - международная компания ООО "Дикси Холдинг Лимитед". Ее единственным владельцем осталось АО "Тандер", операционная структура группы "Магнит".
"Магнит" приобрел "Дикси" у Mercury Retail Group в июле 2021 года. Сумма сделки составила 97 миллиардов рублей.