https://1prime.ru/20261027/otel-874645156.html
Отель "Савой" в центре Москвы выставили на продажу на "Авито"
Отель "Савой" в центре Москвы выставили на продажу на "Авито" - 27.10.2026, ПРАЙМ
Отель "Савой" в центре Москвы выставили на продажу на "Авито"
Объявление о продаже за 10 миллиардов рублей отеля "Савой" в центре Москвы появилось на "Авито". | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:52+0300
2026-10-27T12:52+0300
2026-10-27T12:52+0300
бизнес
недвижимость
россия
москва
авито
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874645156.jpg?1793094725
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Объявление о продаже за 10 миллиардов рублей отеля "Савой" в центре Москвы появилось на "Авито". Как указывается в объявлении, на продажу выставлено здание общей площадью 29 тысяч квадратных метров по адресу: ул. Рождественка, 3/6, строение 1. Всего в нем 273 номера. Отелем "Савой" управляет АО "Инфа-отель", основным бенефициаром которого считается основатель группы "Гута" Юрий Гущин. РИА Недвижимость пока не располагает комментариями компании "Гута". Отель был построен в 1910-1912 годах по заказу страхового общества "Саламандра".
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, россия, москва, авито
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Авито
Отель "Савой" в центре Москвы выставили на продажу на "Авито"
На "Авито" появилось объявление о продаже отеля "Савой" в Москве за 10 миллиардов рублей
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Объявление о продаже за 10 миллиардов рублей отеля "Савой" в центре Москвы появилось на "Авито".
Как указывается в объявлении, на продажу выставлено здание общей площадью 29 тысяч квадратных метров по адресу: ул. Рождественка, 3/6, строение 1. Всего в нем 273 номера.
Отелем "Савой" управляет АО "Инфа-отель", основным бенефициаром которого считается основатель группы "Гута" Юрий Гущин.
РИА Недвижимость пока не располагает комментариями компании "Гута".
Отель был построен в 1910-1912 годах по заказу страхового общества "Саламандра".