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Отель "Савой" в центре Москвы выставили на продажу на "Авито"

Отель "Савой" в центре Москвы выставили на продажу на "Авито" - 27.10.2026, ПРАЙМ

Отель "Савой" в центре Москвы выставили на продажу на "Авито"

Объявление о продаже за 10 миллиардов рублей отеля "Савой" в центре Москвы появилось на "Авито". | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:52+0300

2026-10-27T12:52+0300

2026-10-27T12:52+0300

бизнес

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Объявление о продаже за 10 миллиардов рублей отеля "Савой" в центре Москвы появилось на "Авито". Как указывается в объявлении, на продажу выставлено здание общей площадью 29 тысяч квадратных метров по адресу: ул. Рождественка, 3/6, строение 1. Всего в нем 273 номера. Отелем "Савой" управляет АО "Инфа-отель", основным бенефициаром которого считается основатель группы "Гута" Юрий Гущин. РИА Недвижимость пока не располагает комментариями компании "Гута". Отель был построен в 1910-1912 годах по заказу страхового общества "Саламандра".

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