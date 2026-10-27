https://1prime.ru/20261027/paksh-874670426.html
"Росатом" сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта АЭС "Пакш-2"
"Росатом" сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта АЭС "Пакш-2" - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта АЭС "Пакш-2"
"Росатом" в ноябре сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:26+0300
2026-10-27T21:26+0300
2026-10-27T22:10+0300
россия
алексей лихачев
росатом
пакш-2
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874670426.jpg?1793128230
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Росатом" в ноябре сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев."У нас в ноябре ожидается очередной этап сдачи работ венгерскому заказчику. Надеемся, что все двигается по плану", - сказал Лихачев журналистам."Росатом" очень успешно идет по программе строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, периодически сдает заказчику этапы выполненных работ, венгерская сторона их оплачивает, говорил Лихачев ранее в октябре.Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакш" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится.Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля 2026 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, росатом, пакш-2
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Пакш-2
"Росатом" сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта АЭС "Пакш-2"
"Росатом" в ноябре сдает венгерскому заказчику очередной этап строительства АЭС "Пакш-2"