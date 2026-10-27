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"Росатом" сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта АЭС "Пакш-2"

"Росатом" сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта АЭС "Пакш-2" - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта АЭС "Пакш-2"

"Росатом" в ноябре сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:26+0300

2026-10-27T21:26+0300

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россия

алексей лихачев

росатом

пакш-2

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Росатом" в ноябре сдает венгерскому заказчику очередной этап проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев."У нас в ноябре ожидается очередной этап сдачи работ венгерскому заказчику. Надеемся, что все двигается по плану", - сказал Лихачев журналистам."Росатом" очень успешно идет по программе строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, периодически сдает заказчику этапы выполненных работ, венгерская сторона их оплачивает, говорил Лихачев ранее в октябре.Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакш" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится.Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля 2026 года.

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россия, алексей лихачев, росатом, пакш-2