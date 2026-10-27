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Петербург и Белоруссия подписали "дорожную карту" сотрудничества - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Петербург и Белоруссия подписали "дорожную карту" сотрудничества
Петербург и Белоруссия подписали "дорожную карту" сотрудничества - 27.10.2026, ПРАЙМ
Петербург и Белоруссия подписали "дорожную карту" сотрудничества
"Дорожная карта" торгово‑экономического, научно‑технического и гуманитарного сотрудничества подписана между правительством Санкт‑Петербурга и правительством... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:44+0300
2026-10-27T19:53+0300
белоруссия
минск
петербург
александр беглов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874667567.jpg?1793119985
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – ПРАЙМ. "Дорожная карта" торгово‑экономического, научно‑технического и гуманитарного сотрудничества подписана между правительством Санкт‑Петербурга и правительством Белоруссии на 2027-2031 годы, сообщил губернатор города Александр Беглов. Он сообщил, что в Минске состоялась рабочая встреча с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным и XVI заседание Совета делового сотрудничества Санкт‑Петербурга и Белоруссии. "По итогам заседания Совета подписана дорожная карта торгово‑экономического, научно‑технического и гуманитарного сотрудничества между правительством Санкт‑Петербурга и правительством Республики Беларусь на 2027-2031 годы, а также отраслевые документы в сфере туризма, здравоохранения и фармацевтической промышленности", - написал Беглов в своем канале на платформе "Макс". Он сообщил, что достигнуты договоренности о развитии взаимодействия в сферах промышленности, транспорта, здравоохранения, туризма, науки и технологий. В частности, на следующий год запланировано начало строительных работ по созданию Центра белорусской техники. Продолжатся поставки в Петербург троллейбусов белорусского производства и спецтехники благоустройства.
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белоруссия, минск, петербург, александр беглов
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Петербург, Александр Беглов
19:44 27.10.2026 (обновлено: 19:53 27.10.2026)
 
Петербург и Белоруссия подписали "дорожную карту" сотрудничества

Беглов: подписана "дорожная карта" сотрудничества с Белоруссией на 2027-2031 годы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – ПРАЙМ. "Дорожная карта" торгово‑экономического, научно‑технического и гуманитарного сотрудничества подписана между правительством Санкт‑Петербурга и правительством Белоруссии на 2027-2031 годы, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Он сообщил, что в Минске состоялась рабочая встреча с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным и XVI заседание Совета делового сотрудничества Санкт‑Петербурга и Белоруссии.
"По итогам заседания Совета подписана дорожная карта торгово‑экономического, научно‑технического и гуманитарного сотрудничества между правительством Санкт‑Петербурга и правительством Республики Беларусь на 2027-2031 годы, а также отраслевые документы в сфере туризма, здравоохранения и фармацевтической промышленности", - написал Беглов в своем канале на платформе "Макс".
Он сообщил, что достигнуты договоренности о развитии взаимодействия в сферах промышленности, транспорта, здравоохранения, туризма, науки и технологий. В частности, на следующий год запланировано начало строительных работ по созданию Центра белорусской техники. Продолжатся поставки в Петербург троллейбусов белорусского производства и спецтехники благоустройства.
 
БЕЛОРУССИЯМИНСКПетербургАлександр Беглов
 
 
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