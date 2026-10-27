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Петербург и Белоруссия подписали "дорожную карту" сотрудничества

Петербург и Белоруссия подписали "дорожную карту" сотрудничества - 27.10.2026, ПРАЙМ

Петербург и Белоруссия подписали "дорожную карту" сотрудничества

"Дорожная карта" торгово‑экономического, научно‑технического и гуманитарного сотрудничества подписана между правительством Санкт‑Петербурга и правительством... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:44+0300

2026-10-27T19:44+0300

2026-10-27T19:53+0300

белоруссия

минск

петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – ПРАЙМ. "Дорожная карта" торгово‑экономического, научно‑технического и гуманитарного сотрудничества подписана между правительством Санкт‑Петербурга и правительством Белоруссии на 2027-2031 годы, сообщил губернатор города Александр Беглов. Он сообщил, что в Минске состоялась рабочая встреча с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным и XVI заседание Совета делового сотрудничества Санкт‑Петербурга и Белоруссии. "По итогам заседания Совета подписана дорожная карта торгово‑экономического, научно‑технического и гуманитарного сотрудничества между правительством Санкт‑Петербурга и правительством Республики Беларусь на 2027-2031 годы, а также отраслевые документы в сфере туризма, здравоохранения и фармацевтической промышленности", - написал Беглов в своем канале на платформе "Макс". Он сообщил, что достигнуты договоренности о развитии взаимодействия в сферах промышленности, транспорта, здравоохранения, туризма, науки и технологий. В частности, на следующий год запланировано начало строительных работ по созданию Центра белорусской техники. Продолжатся поставки в Петербург троллейбусов белорусского производства и спецтехники благоустройства.

белоруссия

минск

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белоруссия, минск, петербург, александр беглов