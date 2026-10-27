https://1prime.ru/20261027/pezeshkian-874655894.html

Пезешкиан призвал обеспечить справедливое ценообразование на газ

Пезешкиан призвал обеспечить справедливое ценообразование на газ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Пезешкиан призвал обеспечить справедливое ценообразование на газ

Тегеран считает, что только посредством конструктивного и равноправного сотрудничества можно гарантировать справедливое ценообразование на природный газ и его... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:04+0300

2026-10-27T16:04+0300

2026-10-27T16:10+0300

газ

тегеран

иран

москва

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 27 окт - ПРАЙМ. Тегеран считает, что только посредством конструктивного и равноправного сотрудничества можно гарантировать справедливое ценообразование на природный газ и его укрепление в мировом энергетическом балансе, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Мы убеждены, что только через конструктивное и равноправное сотрудничество можно гарантировать безопасность спроса и предложений, обеспечивать справедливое ценообразование на природный газ и укрепить его позиции в глобальном энергетическом балансе при неукоснительном соблюдении экологических стандартов", - сказал Пезешкиан в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Пезешкиан в заключение своей речи выразил благодарность правительству и народу РФ за теплый прием и безупречную организацию форума.

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газ, тегеран, иран, москва, масуд пезешкиан