https://1prime.ru/20261027/pezeshkian-874655894.html
Пезешкиан призвал обеспечить справедливое ценообразование на газ
Пезешкиан призвал обеспечить справедливое ценообразование на газ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Пезешкиан призвал обеспечить справедливое ценообразование на газ
Тегеран считает, что только посредством конструктивного и равноправного сотрудничества можно гарантировать справедливое ценообразование на природный газ и его... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:04+0300
2026-10-27T16:04+0300
2026-10-27T16:10+0300
газ
тегеран
иран
москва
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 27 окт - ПРАЙМ. Тегеран считает, что только посредством конструктивного и равноправного сотрудничества можно гарантировать справедливое ценообразование на природный газ и его укрепление в мировом энергетическом балансе, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Мы убеждены, что только через конструктивное и равноправное сотрудничество можно гарантировать безопасность спроса и предложений, обеспечивать справедливое ценообразование на природный газ и укрепить его позиции в глобальном энергетическом балансе при неукоснительном соблюдении экологических стандартов", - сказал Пезешкиан в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Пезешкиан в заключение своей речи выразил благодарность правительству и народу РФ за теплый прием и безупречную организацию форума.
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газ, тегеран, иран, москва, масуд пезешкиан
Газ, Тегеран, ИРАН, МОСКВА, Масуд Пезешкиан
Пезешкиан призвал обеспечить справедливое ценообразование на газ
Пезешкиан: только равноправное сотрудничество гарантирует справедливые цены на газ
ТЕГЕРАН, 27 окт - ПРАЙМ. Тегеран считает, что только посредством конструктивного и равноправного сотрудничества можно гарантировать справедливое ценообразование на природный газ и его укрепление в мировом энергетическом балансе, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Мы убеждены, что только через конструктивное и равноправное сотрудничество можно гарантировать безопасность спроса и предложений, обеспечивать справедливое ценообразование на природный газ и укрепить его позиции в глобальном энергетическом балансе при неукоснительном соблюдении экологических стандартов", - сказал Пезешкиан в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
Пезешкиан в заключение своей речи выразил благодарность правительству и народу РФ за теплый прием и безупречную организацию форума.