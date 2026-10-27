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Платформа "Мошеловка" представила мобильное приложение для россиян - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Платформа "Мошеловка" представила мобильное приложение для россиян
Платформа "Мошеловка" представила мобильное приложение для россиян - 27.10.2026, ПРАЙМ
Платформа "Мошеловка" представила мобильное приложение для россиян
Платформа "Мошеловка" совместно с финансовым маркетплейсом "Выберу.ру" представили мобильное приложение для россиян, которое поможет в борьбе с мошенниками. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:52+0300
2026-10-27T12:52+0300
технологии
финансы
евгения лазарева
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874645265.jpg?1793094741
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Платформа "Мошеловка" совместно с финансовым маркетплейсом "Выберу.ру" представили мобильное приложение для россиян, которое поможет в борьбе с мошенниками. Презентация приложения состоялась в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". "У нас появилось приложение. Оно очень простое… В приложении всего три кнопки", - сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Согласно ее презентации, в мобильном приложении россияне смогут проверить незнакомый номер, а также сообщить о мошенниках. "Приложение подскажет, как действовать, если вы стали жертвой мошенников: куда позвонить и написать. Запросы в государственные органы можно отправлять бесшовно", - также сообщается там. Платформа "Мошеловка" была запущена проектом Народного фронта "За права заемщиков" в 2021 году. Сервис помогает гражданам проверять подозрительные контакты, узнавать о новых схемах мошенничества и получать алгоритмы действий по борьбе с ними.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, финансы, евгения лазарева
Технологии, Финансы, Евгения Лазарева
12:52 27.10.2026
 
Платформа "Мошеловка" представила мобильное приложение для россиян

Платформа "Мошеловка" представила мобильное приложение для россиян

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Платформа "Мошеловка" совместно с финансовым маркетплейсом "Выберу.ру" представили мобильное приложение для россиян, которое поможет в борьбе с мошенниками.
Презентация приложения состоялась в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"У нас появилось приложение. Оно очень простое… В приложении всего три кнопки", - сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Согласно ее презентации, в мобильном приложении россияне смогут проверить незнакомый номер, а также сообщить о мошенниках.
"Приложение подскажет, как действовать, если вы стали жертвой мошенников: куда позвонить и написать. Запросы в государственные органы можно отправлять бесшовно", - также сообщается там.
Платформа "Мошеловка" была запущена проектом Народного фронта "За права заемщиков" в 2021 году. Сервис помогает гражданам проверять подозрительные контакты, узнавать о новых схемах мошенничества и получать алгоритмы действий по борьбе с ними.
 
ТехнологииФинансыЕвгения Лазарева
 
 
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