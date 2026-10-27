https://1prime.ru/20261027/podmoskove-874657471.html

В Подмосковье три грузовых вагона сошли с рельсов

В Подмосковье три грузовых вагона сошли с рельсов - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье три грузовых вагона сошли с рельсов

Три грузовых вагона сошли с рельсов в Подмосковье из-за проезда поезда на запрещающий сигнал светофора, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:27+0300

2026-10-27T16:27+0300

2026-10-27T16:27+0300

бизнес

россия

московская область

ск рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657471.jpg?1793107677

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Три грузовых вагона сошли с рельсов в Подмосковье из-за проезда поезда на запрещающий сигнал светофора, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России. "Предварительно установлено, что вечером 26 октября 2026 года на станции Яничкино Московской железной дороги проводились маневровые работы с грузовым составом. При перестановке состава с одного пути на другой допущен проезд на запрещающий сигнал светофора, что повлекло сход трех грузовых вагонов", - говорится в сообщении на платформе "Макс". Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. В настоящее время следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, московская область, ск рф