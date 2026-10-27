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В Подмосковье три грузовых вагона сошли с рельсов
В Подмосковье три грузовых вагона сошли с рельсов - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье три грузовых вагона сошли с рельсов
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Подмосковье из-за проезда поезда на запрещающий сигнал светофора, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:27+0300
2026-10-27T16:27+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Три грузовых вагона сошли с рельсов в Подмосковье из-за проезда поезда на запрещающий сигнал светофора, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России. "Предварительно установлено, что вечером 26 октября 2026 года на станции Яничкино Московской железной дороги проводились маневровые работы с грузовым составом. При перестановке состава с одного пути на другой допущен проезд на запрещающий сигнал светофора, что повлекло сход трех грузовых вагонов", - говорится в сообщении на платформе "Макс". Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. В настоящее время следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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В Подмосковье три грузовых вагона сошли с рельсов
В Подмосковье три грузовых вагона сошли с рельсов из-за проезда на запрещающий сигнал
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Три грузовых вагона сошли с рельсов в Подмосковье из-за проезда поезда на запрещающий сигнал светофора, проводится проверка, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что вечером 26 октября 2026 года на станции Яничкино Московской железной дороги проводились маневровые работы с грузовым составом. При перестановке состава с одного пути на другой допущен проезд на запрещающий сигнал светофора, что повлекло сход трех грузовых вагонов", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. В настоящее время следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.