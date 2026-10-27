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Движение поездов на перегоне на Урале, где сошли вагоны, восстановили

Движение поездов на перегоне на Урале, где сошли вагоны, восстановили - 27.10.2026, ПРАЙМ

Движение поездов на перегоне на Урале, где сошли вагоны, восстановили

Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области, где сошли вагоны в понедельник, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Свердловской... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:54+0300

2026-10-27T12:54+0300

2026-10-27T12:54+0300

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свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – ПРАЙМ. Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области, где сошли вагоны в понедельник, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. "Движение поездов на участке Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги полностью восстановлено. В настоящее время грузовые поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме", – говорится в сообщении. Отмечается, что причины произошедшего устанавливаются. По данным компании, в ночь на понедельник на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием и сход вагонов в грузовом поезде, следовавшем по соседнему пути во встречном направлении. Пострадавших и угрозы экологии нет. Как уточнял региональный главк МЧС, всего загорелись семь цистерн, в двух поездах сошли с путей 39 вагонов, возгорание ликвидировано.

свердловская область

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бизнес, россия, свердловская область, мчс