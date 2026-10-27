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США разместят в Польше европейский сервис-центр ракет PAC-3

США разместят в Польше европейский сервис-центр ракет PAC-3 - 27.10.2026, ПРАЙМ

США разместят в Польше европейский сервис-центр ракет PAC-3

США разместят в Польше европейский сервис-центр ракет PAC-3 к американскому ЗРК Patriot, сообщила заместитель министра национальной обороны республики Магдалена | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:10+0300

2026-10-27T20:10+0300

2026-10-27T20:10+0300

польша

сша

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lockheed martin

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ВАРШАВА/ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. США разместят в Польше европейский сервис-центр ракет PAC-3 к американскому ЗРК Patriot, сообщила заместитель министра национальной обороны республики Магдалена Собковяк-Чернецкая. "Историческое решение! Сервисный центр ракет PAC-3 для систем Patriot будет создан в Польше!", - написала замминистра на платформе Х. Она уточнила, что за европейскую локацию этого сервис-центра конкурировали четыре страны. Помимо Польши это Германия, Нидерланды и Норвегия. Позднее размещение сервис-центра на польской территории подтвердили и в Пентагоне. В пресс-релизе подчеркивается, что Вашингтон сделал соответствующий выбор "в координации с компанией Lockheed Martin и европейскими союзниками". По данным МО США, интеграцию критически важных цепочек поставок для нового предприятия обеспечат Германия, Нидерланды и Швеция. В Пентагоне подчеркнули, что размещение базы непосредственно в Европе позволит существенно ускорить ремонт ракет, сократить логистические цепочки и снизить зависимость от поставок через Атлантику. В американском военном ведомстве также отметили, что проект реализует договоренности саммита в Анкаре в рамках концепции "НАТО 3.0", по которой европейские союзники берут на себя основную ответственность за собственную неядерную оборону.

польша

сша

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польша, сша, германия, lockheed martin, нато