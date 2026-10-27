https://1prime.ru/20261027/posol-874626540.html
Посол России рассказал о сотрудничестве с Сьерра-Леоном
Посол России рассказал о сотрудничестве с Сьерра-Леоном - 27.10.2026, ПРАЙМ
Посол России рассказал о сотрудничестве с Сьерра-Леоном
Контакты российских геологоразведочных организаций с профильными ведомствами Сьерра-Леоне создают предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T01:41+0300
2026-10-27T01:41+0300
2026-10-27T01:41+0300
россия
сельское хозяйство
сьерра-леоне
минприроды
росгеология
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Контакты российских геологоразведочных организаций с профильными ведомствами Сьерра-Леоне создают предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в освоении минеральных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сьерра-Леоне Андрей Столяров.
Как отметил посол, практическая основа для углубления взаимодействия в минерально-сырьевой сфере уже заложена. Так, в январе 2024 года между Минприроды России и профильным ведомством Сьерра-Леоне был подписан меморандум о сотрудничестве в области недропользования.
"Контакты с российскими геологоразведочными организациями, включая "Росгеологию" и АО "Зарубежгеология", создают предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в освоении минеральных ресурсов", - сказал посол в интервью в преддверии саммита "Россия-Африка".
Столяров добавил, что Россия обладает значительным опытом и современными технологиями в области геологоразведки, промышленной добычи, обогащения и глубокой переработки золотосодержащих руд.
"С интересом отмечаем усилия властей Сьерра-Леоне, направленные на развитие национальной горнодобывающей промышленности, создание перерабатывающих мощностей и увеличение доли продукции, производимой непосредственно на территории страны. Считаем такой подход обоснованным с точки зрения укрепления экономического суверенитета, расширения занятости и формирования собственной промышленной базы", - также сообщил посол.
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россия, сельское хозяйство, сьерра-леоне, минприроды, росгеология
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Сьерра-Леоне, Минприроды, Росгеология
Посол России рассказал о сотрудничестве с Сьерра-Леоном
Посол Столяров: контакты с Сьерра-Леоне создают предпосылки для расширения сотрудничества
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Контакты российских геологоразведочных организаций с профильными ведомствами Сьерра-Леоне создают предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в освоении минеральных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сьерра-Леоне Андрей Столяров.
Как отметил посол, практическая основа для углубления взаимодействия в минерально-сырьевой сфере уже заложена. Так, в январе 2024 года между Минприроды России и профильным ведомством Сьерра-Леоне был подписан меморандум о сотрудничестве в области недропользования.
"Контакты с российскими геологоразведочными организациями, включая "Росгеологию" и АО "Зарубежгеология", создают предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в освоении минеральных ресурсов", - сказал посол в интервью в преддверии саммита "Россия-Африка".
Столяров добавил, что Россия обладает значительным опытом и современными технологиями в области геологоразведки, промышленной добычи, обогащения и глубокой переработки золотосодержащих руд.
"С интересом отмечаем усилия властей Сьерра-Леоне, направленные на развитие национальной горнодобывающей промышленности, создание перерабатывающих мощностей и увеличение доли продукции, производимой непосредственно на территории страны. Считаем такой подход обоснованным с точки зрения укрепления экономического суверенитета, расширения занятости и формирования собственной промышленной базы", - также сообщил посол.