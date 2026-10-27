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Посол России рассказал о сотрудничестве с Сьерра-Леоном

Посол России рассказал о сотрудничестве с Сьерра-Леоном - 27.10.2026, ПРАЙМ

Посол России рассказал о сотрудничестве с Сьерра-Леоном

Контакты российских геологоразведочных организаций с профильными ведомствами Сьерра-Леоне создают предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T01:41+0300

2026-10-27T01:41+0300

2026-10-27T01:41+0300

россия

сельское хозяйство

сьерра-леоне

минприроды

росгеология

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Контакты российских геологоразведочных организаций с профильными ведомствами Сьерра-Леоне создают предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в освоении минеральных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сьерра-Леоне Андрей Столяров. Как отметил посол, практическая основа для углубления взаимодействия в минерально-сырьевой сфере уже заложена. Так, в январе 2024 года между Минприроды России и профильным ведомством Сьерра-Леоне был подписан меморандум о сотрудничестве в области недропользования. "Контакты с российскими геологоразведочными организациями, включая "Росгеологию" и АО "Зарубежгеология", создают предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в освоении минеральных ресурсов", - сказал посол в интервью в преддверии саммита "Россия-Африка". Столяров добавил, что Россия обладает значительным опытом и современными технологиями в области геологоразведки, промышленной добычи, обогащения и глубокой переработки золотосодержащих руд. "С интересом отмечаем усилия властей Сьерра-Леоне, направленные на развитие национальной горнодобывающей промышленности, создание перерабатывающих мощностей и увеличение доли продукции, производимой непосредственно на территории страны. Считаем такой подход обоснованным с точки зрения укрепления экономического суверенитета, расширения занятости и формирования собственной промышленной базы", - также сообщил посол.

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россия, сельское хозяйство, сьерра-леоне, минприроды, росгеология