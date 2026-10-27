Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: адепты зеленой повестки вновь открыли угольные предприятия - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/povestka-874656250.html
Путин: адепты зеленой повестки вновь открыли угольные предприятия
Путин: адепты зеленой повестки вновь открыли угольные предприятия - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин: адепты зеленой повестки вновь открыли угольные предприятия
Продвигавшие зеленую повестку на фоне трудностей в энергетике опять открыли угольные предприятия, заявил президент России Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:10+0300
2026-10-27T16:13+0300
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874656250.jpg?1793106825
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Продвигавшие зеленую повестку на фоне трудностей в энергетике опять открыли угольные предприятия, заявил президент России Владимир Путин. В ходе саммита Форума стран-экспортеров газа он отметил, что от проблем на мировом рынке страдают, прежде всего, развивающейся страны, поэтому переход к полной зеленой повестке должен быть справедливым, как и все решения в этой области. "И для того, чтобы они (решения - ред.) были сбалансированными, нам, конечно, нужно работать всем вместе, включая тех, кто выступает за продвижение зеленой повестки. Вот у них, когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их зеленая повестка? Надо вместе садиться за стол со всеми и вырабатывать сбалансированные решения", - сказал Путин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
16:10 27.10.2026 (обновлено: 16:13 27.10.2026)
 
Путин: адепты зеленой повестки вновь открыли угольные предприятия

Путин: продвигавшие зеленую повестку опять открыли угольные предприятия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Продвигавшие зеленую повестку на фоне трудностей в энергетике опять открыли угольные предприятия, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе саммита Форума стран-экспортеров газа он отметил, что от проблем на мировом рынке страдают, прежде всего, развивающейся страны, поэтому переход к полной зеленой повестке должен быть справедливым, как и все решения в этой области.
"И для того, чтобы они (решения - ред.) были сбалансированными, нам, конечно, нужно работать всем вместе, включая тех, кто выступает за продвижение зеленой повестки. Вот у них, когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их зеленая повестка? Надо вместе садиться за стол со всеми и вырабатывать сбалансированные решения", - сказал Путин.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала