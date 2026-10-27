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Путин: адепты зеленой повестки вновь открыли угольные предприятия

Путин: адепты зеленой повестки вновь открыли угольные предприятия - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин: адепты зеленой повестки вновь открыли угольные предприятия

Продвигавшие зеленую повестку на фоне трудностей в энергетике опять открыли угольные предприятия, заявил президент России Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:10+0300

2026-10-27T16:10+0300

2026-10-27T16:13+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Продвигавшие зеленую повестку на фоне трудностей в энергетике опять открыли угольные предприятия, заявил президент России Владимир Путин. В ходе саммита Форума стран-экспортеров газа он отметил, что от проблем на мировом рынке страдают, прежде всего, развивающейся страны, поэтому переход к полной зеленой повестке должен быть справедливым, как и все решения в этой области. "И для того, чтобы они (решения - ред.) были сбалансированными, нам, конечно, нужно работать всем вместе, включая тех, кто выступает за продвижение зеленой повестки. Вот у них, когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их зеленая повестка? Надо вместе садиться за стол со всеми и вырабатывать сбалансированные решения", - сказал Путин.

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россия, владимир путин