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Премьер Алжира призвал усилить координацию в рамках ФСЭГ
Премьер Алжира призвал усилить координацию в рамках ФСЭГ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Премьер Алжира призвал усилить координацию в рамках ФСЭГ
Премьер-министр Алжира Сифи Гриб призвал усилить координацию в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) на фоне геополитических потрясений в мире. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:41+0300
2026-10-27T16:41+0300
2026-10-27T16:41+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Алжира Сифи Гриб призвал усилить координацию в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) на фоне геополитических потрясений в мире.
"Нынешний контекст требует от нас развития взаимодействия для стабилизации рынков, обеспечения безопасности поставок в условиях геополитической нестабильности в мире", - сказал алжирский премьер на саммите ФСЭГ в Москве.
По его словам, именно газ являет главным источником обеспечения функционирования многих экономик, и именно этот сектор работает в сложных условиях. "Алжир остается надежным поставщиком газа", - добавил он.
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ.
Полноправными членами организации являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, алжир, москва, боливия, фсэг
Газ, АЛЖИР, МОСКВА, БОЛИВИЯ, ФСЭГ
Премьер Алжира призвал усилить координацию в рамках ФСЭГ
Премьер Алжира Гриб призвал усилить координацию в рамках Форума стран-экспортеров газа
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Алжира Сифи Гриб призвал усилить координацию в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) на фоне геополитических потрясений в мире.
"Нынешний контекст требует от нас развития взаимодействия для стабилизации рынков, обеспечения безопасности поставок в условиях геополитической нестабильности в мире", - сказал алжирский премьер на саммите ФСЭГ в Москве.
По его словам, именно газ являет главным источником обеспечения функционирования многих экономик, и именно этот сектор работает в сложных условиях. "Алжир остается надежным поставщиком газа", - добавил он.
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ.
Полноправными членами организации являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.