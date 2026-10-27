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Премьер Алжира призвал усилить координацию в рамках ФСЭГ

Премьер Алжира призвал усилить координацию в рамках ФСЭГ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Премьер Алжира призвал усилить координацию в рамках ФСЭГ

Премьер-министр Алжира Сифи Гриб призвал усилить координацию в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) на фоне геополитических потрясений в мире. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:41+0300

2026-10-27T16:41+0300

2026-10-27T16:41+0300

газ

алжир

москва

боливия

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Алжира Сифи Гриб призвал усилить координацию в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) на фоне геополитических потрясений в мире. "Нынешний контекст требует от нас развития взаимодействия для стабилизации рынков, обеспечения безопасности поставок в условиях геополитической нестабильности в мире", - сказал алжирский премьер на саммите ФСЭГ в Москве. По его словам, именно газ являет главным источником обеспечения функционирования многих экономик, и именно этот сектор работает в сложных условиях. "Алжир остается надежным поставщиком газа", - добавил он. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами организации являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

алжир

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газ, алжир, москва, боливия, фсэг