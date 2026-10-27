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Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестпрограмму на 900 миллионов долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестпрограмму на 900 миллионов долларов
Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестпрограмму на 900 миллионов долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестпрограмму на 900 миллионов долларов
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне обсудили инвестиционную программу... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:17+0300
2026-10-27T11:20+0300
мировая экономика
таджикистан
эмомали рахмон
ебрр
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ДУШАНБЕ, 27 окт – ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне обсудили инвестиционную программу объемом 900 миллионов долларов на 2026–2030 годы, сообщает пресс-служба главы республики. Отмечается, что особое внимание на встрече было уделено сотрудничеству в реализации проектов зеленой энергетики, в том числе строительству солнечных электростанций с привлечением частного капитала. "Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне... Рахмон назвал Банк одним из важных партнеров Таджикистана в развитии экономики, инфраструктуры и частного сектора. Подчеркнуто значение Меморандума о взаимопонимании между Таджикистаном и Банком, касающегося многолетней стратегической дорожной карты инвестиций на 2026–2030 годы объемом 900 миллионов долларов", — говорится в сообщении. Отмечается, что президент подчеркнул необходимость увеличения прямого финансирования производственных предприятий и расширения доступа малого и среднего бизнеса, особенно в районах, к долгосрочному финансированию на доступных условиях. Таджикистан и ЕБРР сотрудничают с 1993 года. Согласно официальным данным, количество совместных проектов достигло 201, а общий объем инвестиций банка в экономику республики превысил один миллиард долларов.
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мировая экономика, таджикистан, эмомали рахмон, ебрр
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Эмомали Рахмон, ЕБРР
11:17 27.10.2026 (обновлено: 11:20 27.10.2026)
 
Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестпрограмму на 900 миллионов долларов

Рахмон и Патроне обсудили инвестиционную программу на 900 миллионов долларов

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ДУШАНБЕ, 27 окт – ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне обсудили инвестиционную программу объемом 900 миллионов долларов на 2026–2030 годы, сообщает пресс-служба главы республики.
Отмечается, что особое внимание на встрече было уделено сотрудничеству в реализации проектов зеленой энергетики, в том числе строительству солнечных электростанций с привлечением частного капитала.
"Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне... Рахмон назвал Банк одним из важных партнеров Таджикистана в развитии экономики, инфраструктуры и частного сектора. Подчеркнуто значение Меморандума о взаимопонимании между Таджикистаном и Банком, касающегося многолетней стратегической дорожной карты инвестиций на 2026–2030 годы объемом 900 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что президент подчеркнул необходимость увеличения прямого финансирования производственных предприятий и расширения доступа малого и среднего бизнеса, особенно в районах, к долгосрочному финансированию на доступных условиях.
Таджикистан и ЕБРР сотрудничают с 1993 года. Согласно официальным данным, количество совместных проектов достигло 201, а общий объем инвестиций банка в экономику республики превысил один миллиард долларов.
 
Мировая экономикаТАДЖИКИСТАНЭмомали РахмонЕБРР
 
 
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