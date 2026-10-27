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Чистая прибыль Novartis за три квартала сократилась на 34,2%

Чистая прибыль Novartis за три квартала сократилась на 34,2% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Novartis за три квартала сократилась на 34,2%

Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года сократилась на 34,2% в годовом выражении и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T09:46+0300

2026-10-27T09:46+0300

2026-10-27T09:50+0300

бизнес

европа

novartis

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года сократилась на 34,2% в годовом выражении и составила 7,622 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль Novartis в пересчете на акцию сократилась до 3,99 доллара с 5,9 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 2,1% – до 42,043 миллиарда долларов. В третьем квартале приходящаяся на акционеров чистая прибыль компании упала в 3,3 раза в годовом выражении и составила 1,2 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 0,63 доллара с 2,02 доллара годом ранее. Квартальная выручка выросла на 4,4% в годовом выражении - до 14,522 миллиарда долларов, прогноз составлял 14,9 миллиарда. Вместе с тем основная операционная прибыль в третьем квартале показала рост на 10,5%, до 6,036 миллиарда долларов при прогнозе лишь в 5,61 миллиарда. Компания сохранила прогноз роста продаж по итогам года в пределах 1-3%, а относительно основной операционной прибыли теперь ожидает от нулевой динамики к предыдущему году до роста на 1-3%, тогда как ранее ожидалось снижение на 1-3%. Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 77 тысяч человек.

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бизнес, европа, novartis