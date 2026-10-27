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Чистая прибыль НМТП по МСФО в январе-сентябре снизилась на 9,6%

Чистая прибыль НМТП по МСФО в январе-сентябре снизилась на 9,6% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль НМТП по МСФО в январе-сентябре снизилась на 9,6%

Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 9,6% в годовом выражении и составила 28,8... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:10+0300

2026-10-27T16:10+0300

2026-10-27T16:10+0300

бизнес

россия

новороссийск

черное море

балтийское море

новороссийский морской торговый порт

нмтп

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 9,6% в годовом выражении и составила 28,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка за девять месяцев сократилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 51,6 миллиарда рублей. Операционная прибыль в январе-сентябре снизилась на 21,7% и годовом выражении и составила 28,3 миллиарда рублей. Группа НМТП является ведущим стивидорным оператором в России и занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Группа насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.

новороссийск

черное море

балтийское море

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