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Чистая прибыль НМТП по МСФО в январе-сентябре снизилась на 9,6%
Чистая прибыль НМТП по МСФО в январе-сентябре снизилась на 9,6% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль НМТП по МСФО в январе-сентябре снизилась на 9,6%
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 9,6% в годовом выражении и составила 28,8... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:10+0300
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2026-10-27T16:10+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 9,6% в годовом выражении и составила 28,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за девять месяцев сократилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 51,6 миллиарда рублей.
Операционная прибыль в январе-сентябре снизилась на 21,7% и годовом выражении и составила 28,3 миллиарда рублей.
Группа НМТП является ведущим стивидорным оператором в России и занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Группа насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.
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Бизнес, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, Черное море, Балтийское море, Новороссийский морской торговый порт, НМТП
Чистая прибыль НМТП по МСФО в январе-сентябре снизилась на 9,6%
Чистая прибыль НМТП по МСФО в январе-сентябре снизилась на 9,6%
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 9,6% в годовом выражении и составила 28,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за девять месяцев сократилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 51,6 миллиарда рублей.
Операционная прибыль в январе-сентябре снизилась на 21,7% и годовом выражении и составила 28,3 миллиарда рублей.
Группа НМТП является ведущим стивидорным оператором в России и занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Группа насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.