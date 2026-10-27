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Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале выросла в 2,9 раза
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале выросла в 2,9 раза - 27.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале выросла в 2,9 раза
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла в 2,9 раза в годовом выражении, до 299,268 миллиарда рублей, следует из... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:59+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла в 2,9 раза в годовом выражении, до 299,268 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 28%, до 1,331 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла примерно в 2,4 раза, составив 56,346 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж составила 755 миллиарда рублей, что на 6,4% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль от продаж подскочила в 3,2 раза, до 480,324 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства "Татнефти" по состоянию на 30 сентября составили 102,101 миллиарда рублей после 93,249 миллиарда на конец прошлого года. За этот же период краткосрочные обязательства выросли с 330,377 миллиарда до 77,919 миллиарда рублей.
"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство республики контролирует около 36% голосующих акций компании.
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бизнес, татарстан, татнефть
Бизнес, ТАТАРСТАН, Татнефть
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале выросла в 2,9 раза
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 3 квартала выросла в 2,9 раза
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла в 2,9 раза в годовом выражении, до 299,268 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 28%, до 1,331 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла примерно в 2,4 раза, составив 56,346 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж составила 755 миллиарда рублей, что на 6,4% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль от продаж подскочила в 3,2 раза, до 480,324 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства "Татнефти" по состоянию на 30 сентября составили 102,101 миллиарда рублей после 93,249 миллиарда на конец прошлого года. За этот же период краткосрочные обязательства выросли с 330,377 миллиарда до 77,919 миллиарда рублей.
"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство республики контролирует около 36% голосующих акций компании.