https://1prime.ru/20261027/pribyl-874659002.html

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале выросла в 2,9 раза

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале выросла в 2,9 раза - 27.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале выросла в 2,9 раза

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла в 2,9 раза в годовом выражении, до 299,268 миллиарда рублей, следует из... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:59+0300

2026-10-27T16:59+0300

2026-10-27T16:59+0300

бизнес

татарстан

татнефть

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874659002.jpg?1793109571

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ по итогам первых трех кварталов года выросла в 2,9 раза в годовом выражении, до 299,268 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 28%, до 1,331 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла примерно в 2,4 раза, составив 56,346 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 755 миллиарда рублей, что на 6,4% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль от продаж подскочила в 3,2 раза, до 480,324 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства "Татнефти" по состоянию на 30 сентября составили 102,101 миллиарда рублей после 93,249 миллиарда на конец прошлого года. За этот же период краткосрочные обязательства выросли с 330,377 миллиарда до 77,919 миллиарда рублей. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство республики контролирует около 36% голосующих акций компании.

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, татарстан, татнефть