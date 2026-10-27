https://1prime.ru/20261027/pribyl-874672459.html
Чистая прибыль Robinhood за три квартала выросла на 8%
Чистая прибыль Robinhood за три квартала выросла на 8% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Robinhood за три квартала выросла на 8%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской брокерской Robinhood, за первые три квартала года выросла на 8% и составила 1,379 миллиарда долларов,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T23:45+0300
2026-10-27T23:45+0300
2026-10-27T23:45+0300
финансы
сша
robinhood
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской брокерской Robinhood, за первые три квартала года выросла на 8% и составила 1,379 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию Robinhood в отчетном периоде увеличилась до 1,51 доллара с 1,39 доллара годом ранее. Выручка за девять месяцев поднялась на 19% в годовом выражении - до 3,799 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала Robinhood получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 468 миллионов долларов, что на 16% меньше аналогичного периода годом ранее.
Разводненная прибыль составила 0,51 доллара после 0,61 доллара годом ранее. Выручка в третьем квартале выросла на 12% в годовом выражении - до 1,424 миллиарда долларов, при прогнозе в 1,43 миллиарда.
После закрытия основных торгов в США акции Robinhood дешевеют на 5,1%.
Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) - дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.
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финансы, сша, robinhood
Чистая прибыль Robinhood за три квартала выросла на 8%
Чистая прибыль Robinhood за три квартала выросла на 8% и составила $1,379 млрд
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской брокерской Robinhood, за первые три квартала года выросла на 8% и составила 1,379 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию Robinhood в отчетном периоде увеличилась до 1,51 доллара с 1,39 доллара годом ранее. Выручка за девять месяцев поднялась на 19% в годовом выражении - до 3,799 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала Robinhood получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 468 миллионов долларов, что на 16% меньше аналогичного периода годом ранее.
Разводненная прибыль составила 0,51 доллара после 0,61 доллара годом ранее. Выручка в третьем квартале выросла на 12% в годовом выражении - до 1,424 миллиарда долларов, при прогнозе в 1,43 миллиарда.
После закрытия основных торгов в США акции Robinhood дешевеют на 5,1%.
Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) - дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.