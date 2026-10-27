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Чистая прибыль Visa по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 17% - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Visa по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 17%
Чистая прибыль Visa по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 17% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Visa по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 17%
Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний, обслуживающих банковские карты, по итогам 2025-2026 финансового года,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T23:54+0300
2026-10-27T23:54+0300
финансы
бизнес
сша
visa
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874672550.jpg?1793134451
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний, обслуживающих банковские карты, по итогам 2025-2026 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 17% - до 23,504 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании увеличилась до 12,32 доллара с 10,2 доллара годом ранее, выручка Visa поднялась на 14,8% - до 45,903 миллиардов долларов. По итогам четвертого квартала финансового года чистая прибыль Visa поднялась на 18% в годовом выражении - до 6,002 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,19 доллара после 2,62 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 13% - до 12,139 миллиарда долларов, прогноз составлял 12,09 миллиарда. После закрытия основных торгов в США акции Visa дешевеют на 2,1% Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
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финансы, бизнес, сша, visa
Финансы, Бизнес, США, Visa
23:54 27.10.2026
 
Чистая прибыль Visa по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 17%

Чистая прибыль американской Visa Inc. по итогам 2025-2026 финансового года выросла на 17%

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний, обслуживающих банковские карты, по итогам 2025-2026 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 17% - до 23,504 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании увеличилась до 12,32 доллара с 10,2 доллара годом ранее, выручка Visa поднялась на 14,8% - до 45,903 миллиардов долларов.
По итогам четвертого квартала финансового года чистая прибыль Visa поднялась на 18% в годовом выражении - до 6,002 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,19 доллара после 2,62 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 13% - до 12,139 миллиарда долларов, прогноз составлял 12,09 миллиарда.
После закрытия основных торгов в США акции Visa дешевеют на 2,1%
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
 
ФинансыБизнесСШАVisa
 
 
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