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Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6%
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6%
Продажи новых домов в США в сентябре опустились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 680 тысяч - до 676 тысяч, свидетельствуют | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:17+0300
2026-10-27T17:17+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в сентябре опустились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 680 тысяч - до 676 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 650 тысяч новостроек с первоначального уровня августа в 684 тысяч.
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бизнес, мировая экономика, сша
Бизнес, Мировая экономика, США
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6%
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6% - до 676 тысяч