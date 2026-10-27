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Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6%

Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6%

Продажи новых домов в США в сентябре опустились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 680 тысяч - до 676 тысяч, свидетельствуют | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:17+0300

2026-10-27T17:17+0300

2026-10-27T17:17+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в сентябре опустились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 680 тысяч - до 676 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 650 тысяч новостроек с первоначального уровня августа в 684 тысяч.

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