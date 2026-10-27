Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/prodazhi-874659878.html
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6%
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6%
Продажи новых домов в США в сентябре опустились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 680 тысяч - до 676 тысяч, свидетельствуют | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:17+0300
2026-10-27T17:17+0300
бизнес
мировая экономика
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874659878.jpg?1793110666
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в сентябре опустились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 680 тысяч - до 676 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 650 тысяч новостроек с первоначального уровня августа в 684 тысяч.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша
Бизнес, Мировая экономика, США
17:17 27.10.2026
 
Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6%

Продажи новостроек в США в сентябре упали на 0,6% - до 676 тысяч

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в сентябре опустились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца в 680 тысяч - до 676 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 650 тысяч новостроек с первоначального уровня августа в 684 тысяч.
 
БизнесМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала