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"Эфко": проверка ФАС связана со снижением цен на подсолнечник - 27.10.2026, ПРАЙМ
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"Эфко": проверка ФАС связана со снижением цен на подсолнечник
"Эфко": проверка ФАС связана со снижением цен на подсолнечник - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Эфко": проверка ФАС связана со снижением цен на подсолнечник
Проверка Федеральной антимонопольной службой (ФАС) переработчиков подсолнечника связана со снижением цен на семена, что объясняется совокупностью рыночных... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:25+0300
2026-10-27T16:25+0300
россия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Проверка Федеральной антимонопольной службой (ФАС) переработчиков подсолнечника связана со снижением цен на семена, что объясняется совокупностью рыночных факторов, включая высокий урожай, сообщила пресс-служба ГК "Эфко". Ранее во вторник в ФАС России сообщили, что ведомство проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении девяти переработчиков семян подсолнечника, включая структуры ГК "Эфко", "Благо", "Содружество" и "Астон". "Предположительно, проверки коснулись большинства крупных игроков масложирового рынка России и прошли на фоне существенного снижения цен на подсолнечник. Оно, в свою очередь, обусловлено совокупностью рыночных факторов, включая высокий урожай, трудности с экспортом продукции на фоне закрытой акватории Черного моря и снижением доступности доставки по железной дороге в связи с высоким спросом на ЖД-перевозки", - говорится в сообщении. В "Эфко" добавили, что компания предоставила ФАС всю запрашиваемую информацию.
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россия, черное море
РОССИЯ, Черное море
16:25 27.10.2026
 
"Эфко": проверка ФАС связана со снижением цен на подсолнечник

ГК "Эфко": проверка ФАС переработчиков подсолнечника связана со снижением цен на семена

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Проверка Федеральной антимонопольной службой (ФАС) переработчиков подсолнечника связана со снижением цен на семена, что объясняется совокупностью рыночных факторов, включая высокий урожай, сообщила пресс-служба ГК "Эфко".
Ранее во вторник в ФАС России сообщили, что ведомство проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении девяти переработчиков семян подсолнечника, включая структуры ГК "Эфко", "Благо", "Содружество" и "Астон".
"Предположительно, проверки коснулись большинства крупных игроков масложирового рынка России и прошли на фоне существенного снижения цен на подсолнечник. Оно, в свою очередь, обусловлено совокупностью рыночных факторов, включая высокий урожай, трудности с экспортом продукции на фоне закрытой акватории Черного моря и снижением доступности доставки по железной дороге в связи с высоким спросом на ЖД-перевозки", - говорится в сообщении.
В "Эфко" добавили, что компания предоставила ФАС всю запрашиваемую информацию.
 
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